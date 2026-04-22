За полицейских, сбежавших от стрелка в Киеве, внесли залог, – прокуратура

За патрульных полицейских – Анну Дудину и Михаила Дробницкого, которые не защитили гражданских во время стрельбы в Киеве, – был внесен залог. Это в комментарии агентству УНИАН подтвердила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

"Да, у нас есть такая информация. Можем подтвердить", – сказала она, отвечая на вопрос, верна ли информация о том, что за патрульных, которым инкриминируют служебную халатность во время теракта в Голосеевском районе Киева, внесли залог в размере 266 240 грн.

Стрельба в Киеве: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина стрелял на улице, а затем дошел до местного супермаркета и взял в заложники покупателей и работников магазина. Позже правоохранители после переговоров, которые не дали результата, застрелили стрелка. В результате инцидента погибли 7 случайных людей.

На этом фоне в Интернете появились кадры, как двое полицейских, первыми прибывших на вызов о стрельбе, вместо того, чтобы защитить гражданских и нейтрализовать преступника, начали убегать от злоумышленника, едва услышав выстрелы.

Позже двум полицейским, покинувшим гражданских во время теракта в Киеве, сообщил о подозрении генпрокурор Руслан Кравченко. По его словам, экипаж с правоохранителями прибыл на вызов о стрельбе и имел при себе оружие. Однако полицейские не применили его, хотя имели на это право, и покинули место происшествия, оставив раненых гражданских. Полицейским инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса.

Вчера, 21 апреля, Печерский суд избрал меру пресечения для этих патрульных. В суде полицейский заявил, что сожалеет о своих действиях, а его напарница сказала, что не признает свою вину.

По решению суда, полицейского Михаила Дробницкого будут содержать под стражей до 18 июня. Также он может выйти на свободу под денежный залог в размере 266 тыс. грн. Его адвокат отметил, что будет подавать апелляцию.

Прокуратура просила для 27-летнего подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. В то время как адвокат полицейского настаивал на домашнем аресте.

Такую же меру пресечения назначили и для его напарницы Анны Дудиной. Речь идет о содержании под стражей на 60 суток с правом залога в размере 266 тыс. грн.

