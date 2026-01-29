Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения чувствительных вопросов, - Сибига

Глава МИД озвучил позицию Украины перед следующим раундом переговоров с США и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы, в частности, касающиеся территорий и ЗАЭС. Однако не похоже, что в Кремле заинтересованы в этой встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-заседания Совета министров иностранных дел Европейского Союза, сообщает пресс-служба МИД.

О переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби

В частности, в контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби, Сибига отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и мирных усилий, которые получили новый импульс прошлой осенью.

Как сообщил глава МИД, сейчас Украина вместе с США готовится к следующему раунду в трехстороннем формате в ближайшее время.

"Как я уже говорил, Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы. В частности, касающиеся территорий и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на этот тезис в очередной раз показала, что Путин не хочет останавливать агрессию", - подчеркнул министр.

Также Сибига отметил, что в современной геополитической реальности только США и президент Дональд Трамп способны заставить Москву прекратить войну.

Что заставит Путина изменить планы

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления, России не удалось достичь ни одного прорыва на поле боя, а потери оккупанта продолжают расти. Целью Украины является достижение уровня в 50 тысяч российских потерь в месяц. В частности, по словам Сибиги, когда россияне будут терять больше, чем способны набирать, это заставит Путина и его режим пересмотреть свои планы.

Также Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится достичь паритета в вооружении и возможностях на линии фронта.

Как подчеркнул глава МИД, поддержка Украины является инвестицией в общую безопасность Европейского континента. "Мы выигрываем для вас время – это горькая правда. Лучше остановить Россию в Украине уже сейчас", – отметил министр.

Вместе с тем, он отметил, что Европа должна достичь полной стратегической автономии в вопросах вооружения и безопасности. Это вопрос выживания Европы, в котором Украина является ключевым элементом на этом пути.

Покупка оружия для Сил обороны Украины

Министр Сибига отметил важность программы PURL для укрепления украинской противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры, особенно для противоракетной обороны от баллистических угроз и поставок ракет-перехватчиков. Он заявил, что для этого важно обеспечить финансирование этой программы на уровне ориентировочно 15 миллиардов долларов в год.

"PURL – единственный инструмент, который позволяет нам покупать критически важное оружие у американцев. Важно также, чтобы европейская инициатива SAFE начала приносить результаты как можно скорее в этом году", – подчеркнул министр.

Какое нужно дальнейшее давление на РФ

В частности, глава МИД призвал партнеров не снимать с повестки дня вопрос замороженных российских активов. Это мощный рычаг для мира, который нельзя оставлять.

Также Сибига выделил ключевые возможности для Европы оказывать давление на РФ: блокирование "теневого флота" и принятие сильного 20-го пакета санкций, включая ограничения против российской оборонной промышленности и нефтегазового сектора. Министр также призвал, по американскому примеру, ввести санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

При этом глава МИД поздравил Европейский Союз с окончательным решением отказаться от российского газа до 2027 года и поблагодарил за недавнее решение ЕС выделить первые десять миллионов евро для Специального трибунала.

"Россия должна заплатить. Рано или поздно. Она должна почувствовать это давление уже сейчас. Сам риск потери активов заставил Путина изменить свое поведение в прошлом году", – отметил он.

Переговоры в ОАЭ: последние новости

Как сообщал УНИАН, следующая трехсторонняя встреча представителей Украины, России и Соединенных Штатов Америки должна состояться в воскресенье, 1 февраля.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23-24 января.

Как подчеркнул государственный секретарь США Марко Рубио, проблема урегулирования территориального вопроса о судьбе Донбасса порождает ключевое и самое сложное разногласие между Украиной и Россией.

По данным Reuters, Соединенные Штаты сообщили Украине, что для получения американских гарантий безопасности необходимо сначала подписать мирное соглашение с Россией. В то же время в Европейском Союзе считают, что российская делегация не настроена серьезно договариваться о мире, поскольку не имеет полномочий принимать решения по миру. По этой причине в ЕС отстаивают позицию, что нужно усиливать давление на Россию, чтобы она шла на уступки в переговорном процессе.

Ранее американские СМИ писали, что Украина и РФ якобы "очень близки" к встрече на уровне лидеров государств. В Кремле заявили, что Путин готов на встречу с Зеленским только в Москве и обещают организовать безопасные условия для такой встречи.

