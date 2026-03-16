16 марта украинцы чествуют украинских монахов и чинят транспорт.

Шестнадцатый день марта интересный с точки зрения народных традиций. Наши предки посвящали праздник сегодня в Украине починке транспорта. У христиан дата адресуется одному известному богослову и всем киево-печерским святым, а на планете чествуют необычное хобби.

Какой сегодня праздник в мире

16 числа проводится Всемирный день квиллинга - искусства создания картин из скрученных в спираль полосок бумаги. Знатоки этого ремесла в честь события соревнуются в мастерстве и показывают свои работы.

Остальные международные праздники сегодня - это День без селфи, День панд, День свободы информации, День губ и День локонов.

Какой сегодня праздник церковный

Православная церковь Украины после перехода на новый стиль начала отмечать 16 марта Собор отцов Киево-печерских, посвященный всем святым, связанным со столичной лаврой. Также в этот день вспоминают богослова Григория Паламу, которому молятся о прибавлении мудрости, решении жизненных трудностей и о спокойствии в душе.

По староцерковному стилю сегодня праздник нескольких давних мучеников, среди которых Евтропий, Василиск и Клеоник.

Какой сегодня праздник в Украине

10 марта в нашей стране отсутствуют поводы для празднования или крупные годовщины. Вы можете ознакомиться с народными традициями даты или больше узнать о том, какой сегодня церковный праздник, чтобы погрузиться в его православные обычаи.

Какой сегодня праздник в народе

Есть такие древние приметы про этот день:

какая середина марта, таким будет нынешнее лето;

прогремел гром - к хорошему урожаю ягод;

если облака очень быстро плывут, то приближается оттепель;

если на иве набухли почки, то пора проращивать картошку на посадку.

Наши предки посвящали этот мартовский день осмотру и починке транспорта. Перед тем, как начинать посевные работы, хороший хозяин должен был осмотреть телегу, смазать колеса и подлатать при необходимости.

Удачным праздник сегодня считается для покупок, но есть одно важное условие: купленная вещь не должна стоить дороже, чем у вас есть сейчас с собой денег в кошельке. В противном случае рискуете наоборот навлечь на себя беду.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования предупреждают об опасности скандалов - кто будет ссориться, тот не познает душевного покоя. Также не стоит в праздник 16 марта давать деньги и личные вещи в долг, иначе будете иметь финансовые проблемы. Еще нежелательно выносить из дома мусор.

