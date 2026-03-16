Около 300 БПЛА летят на территорию РФ: Москва уже вторую сутки подряд подвергается атакам

Как сообщают российские паблики, по состоянию на вечер воскресенья было сбито более 100 беспилотников, летевших в сторону Москвы.

Как сообщают российские военные паблики в воскресенье, 15 марта, около 300 беспилотников залетают в воздушное пространство России, сообщает Telegram-канал УНИАН.

Примечательно, что столица России – Москва – уже второе сутки подвергается атакам беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин с самого утра воскресенья начал отчитываться об уничтожении дронов.

Как отмечает РБК-Украина, всего за воскресенье, 15 марта, на подлете к Москве уничтожено уже 40 беспилотников. Более того, к вечеру некоторые российские паблики указывают, что их количество уже превысило 100 единиц.

Примечательно, что в соцсетях есть кадры, на которых вокруг Кремля якобы были развернуты мобильные огневые группы для защиты от дронов. Однако их подлинность подтвердить невозможно.

Стоит отметить, что в своем Telegram-канале Собянин регулярно отчитывается о "сбивании" беспилотников системами ПВО Минобороны РФ, при этом сообщая, что экстренные службы выезжают на место падения обломков.

О возможных повреждениях или пострадавших в результате атаки мэр Москвы не предоставляет информации.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам спикера Украинской добровольческой армии, военного эксперта Сергея Братчука, украинские ракеты "Фламинго" уже имеют небольшой боевой опыт. Братчук заявил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) уже не может перехватить эти ракеты. Эксперт не исключает, что "Фламинго" в будущем может уничтожать даже пусковые установки российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Поэтому Братчук подчеркнул, что Украине нужно вкладываться в наращивание производства этих ракет и в другие ракетные проекты.

Также мы писали, что Генеральный штаб СЗУ подтвердил, что Силы обороны Украины атаковали инфраструктуру военного аэродрома "Майкоп", расположенного в Республике Адыгея, РФ. По предварительной информации Генштаба, зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры аэродрома. Еще уточнены последствия поражения предприятия военно-промышленного комплекса РФ "Кремний Эл" в Брянске. В частности, есть данные, что поврежден основной производственный корпус, который занимается производством интегральных микросхем для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов. В результате атаки возник пожар на площади около 1000 м² с последующим разрушением крыши указанного корпуса.

