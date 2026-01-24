Мы 'очень близки' к встрече Зеленского и Путина, – Axios

Американские чиновники убеждены в успешности переговоров в Абу-Даби на этой неделе.

Американские чиновники, задействованные в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, считают, что появилась реальная возможность для личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios, не раскрывая имени собеседника.

"Мы очень близки ко встрече между Путиным и Зеленским", – сказал неназванный американский чиновник, комментируя переговоры в ОАЭ, которые состоялись в субботу.

Он также высказал предположение, что в случае успеха следующего раунда переговоров трехстороннего формата в Абу-Даби может открыться возможность для встреч сторон в Москве или Киеве.

Видео дня

"Мы считаем, что такие встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы не думаем, что мы далеки от этого. Если мы продолжим нынешний путь, мы дойдем до этого", – сказал чиновник.

Переговоры в ОАЭ: последние новости

Как писал УНИАН, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф оценил как "очень конструктивные" трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источники "РБК-Украина" рассказали, что во время этих переговоров стороны действительно достигли определенного прогресса в военном блоке вопросов, однако в политической части, в частности в отношении территорий, сдвигов не произошло. Украина настаивает на обсуждении территориального вопроса от текущей линии соприкосновения, тогда как Россия продолжает требовать вывода украинских войск из неоккупированных районов Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: