Мы 'очень близки' к встрече Зеленского и Путина, – Axios

Американские чиновники, задействованные в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, считают, что появилась реальная возможность для личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios, не раскрывая имени собеседника.
"Мы очень близки ко встрече между Путиным и Зеленским", – сказал неназванный американский чиновник, комментируя переговоры в ОАЭ, которые состоялись в субботу.
Он также высказал предположение, что в случае успеха следующего раунда переговоров трехстороннего формата в Абу-Даби может открыться возможность для встреч сторон в Москве или Киеве.
"Мы считаем, что такие встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы не думаем, что мы далеки от этого. Если мы продолжим нынешний путь, мы дойдем до этого", – сказал чиновник.
Переговоры в ОАЭ: последние новости
Как писал УНИАН, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф оценил как "очень конструктивные" трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источники "РБК-Украина" рассказали, что во время этих переговоров стороны действительно достигли определенного прогресса в военном блоке вопросов, однако в политической части, в частности в отношении территорий, сдвигов не произошло. Украина настаивает на обсуждении территориального вопроса от текущей линии соприкосновения, тогда как Россия продолжает требовать вывода украинских войск из неоккупированных районов Донецкой области.