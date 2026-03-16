В Иране опровергли, что обращались к США с просьбой о переговорах или о прекращении огня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна "достаточно стабильна и сильна".

Иран никогда не просил о прекращении огня или переговорах с США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью программе Face the Nation на канале CBS.

Арагчи заверил, что его страна готова защищаться столько, сколько потребуется.

"Нет, мы никогда не просили о прекращении огня, и мы никогда даже не просили о переговорах. Мы готовы защищаться столько, сколько потребуется", – сказал он.

Видео дня

Глава МИД опроверг утверждение, что для Ирана это "война на выживание". По словам Арагчи, его страна "достаточно стабильна и сильна".

Он сообщил, что несколько стран уже обратились к ним, чтобы договориться о безопасном проходе нефтегазовых судов через Ормузский пролив.

"Мы открыты для стран, которые хотят поговорить с нами о безопасном проходе своих судов. К нам обратился ряд стран, которые хотят обеспечить безопасный проход для своих судов", – заявил Арагчи.

Примечательно, что он не назвал конкретно, что это за страны.

"Этот вопрос должны решить наши военные, и они уже решили разрешить группе судов, принадлежащих разным странам, пройти безопасно", – добавил глава МИД Ирана.

Иран и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт прогнозирует, что война США против Ирана продлится от 4 до 6 недель. При этом Хассетт отметил, что окончательное решение о ее завершении должен принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По данным, Хассетт и некоторые чиновники обратились к американцам с просьбой потерпеть из-за роста цен на энергоносители. Глава Национального экономического совета Белого дома подчеркнул, что цель устранения Ирана как угрозы на Ближнем Востоке того стоит. По словам министра энергетики Криса Райта, война может продлиться еще несколько недель.

Также мы писали, что в The Guardian не исключают, что война администрации Трампа против Ирана может иметь серьезные экономические последствия для американцев. В частности, это касается роста цен на нефть и топливо, что, в конечном итоге, приведет к поражению самого Трампа. Издание сообщило, что война против Ирана с самого начала была крайне непопулярной, что является "редким случаем для страны, где обычно поддерживают отправку молодежи на войну даже по сомнительным основаниям". К тому же, экономические последствия этой операции, утверждает автор статьи, "вряд ли повысят популярность этого конфликта в будущем".

Вас также могут заинтересовать новости: