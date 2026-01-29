Рубио: Судьба Донбасса - ключевое разногласие Украины и РФ, которое 'очень сложно' преодолеть

Госсекретарь США признал донецкий вопрос ключевым и самым серьезным препятствием для мирного соглашения.

На мирных переговорах по прекращению войны России против Украины продолжается активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы Донбасса. Это остается ключевым и самым сложным разногласием сторон.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената США по международным отношениям, передает Reuters.

По словам Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса – статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно трудным.

"Это все еще мост, который нам нужно пересечь. Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно", – отметил госсекретарь.

Территориальное требование Путина

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва силой захватит весь украинский Донбасс, если Киев не согласится на территориальные уступки в рамках мирного соглашения. Сейчас российские войска контролируют около 90% Донбасса.

Ключевым препятствием для договоренностей остается требование Кремля передать России около 20% территории Донецкой области, которые Украина все еще удерживает – примерно 5000 кв. км. Большинство стран мира признают Донецк частью Украины, тогда как Путин называет регион "историческими землями России".

Киев, со своей стороны, заявляет, что не согласится на передачу территорий, которые Россия не смогла захватить на поле боя. Опросы также свидетельствуют о низкой поддержке среди украинцев любых территориальных уступок.

Высокопоставленный американский дипломат сообщил, что США могут быть представлены на следующем раунде переговоров по Украине. В то же время спецпосланцы президента Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер – участия в них не будут принимать, несмотря на то, что были привлечены к предыдущим консультациям в Абу-Даби в минувшие выходные.

Те переговоры, которые включали редкую личную встречу между представителями России и Украины, завершились без достижения соглашения. Впрочем, обе стороны заявили о готовности продолжать диалог. Ожидается, что следующие обсуждения состоятся в следующее воскресенье в Абу-Даби.

