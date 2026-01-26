Зеленский рассказал, когда состоится следующая встреча между Украиной, Россией и США

Он отмечает, что будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу.

В воскресенье, 1 февраля, может состояться следующая трехсторонняя встреча представителей Украины, России и Соединенных Штатов Америки. Об этом в своем вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что сейчас состоялся уже "полный доклад нашей делегации - ребята вернулись после трехсторонних встреч".

"За долгое время был снова формат с американцами и россиянами. Успели обсудить различные вопросы более военного характера - то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга", - отметил он.

Глава государства добавил, что есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече.

"Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. Украина будет максимально подготовлена по всем вопросам, которые должны быть обсуждены и согласованы", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина всегда была и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, - это Россия. Президент добавил:

"Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью - откладывают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно".

Мирные переговоры - позиция Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс по мирному соглашению, поэтому нужно искать компромисс.

Он заявил, что документ об американских гарантиях безопасности для Украины уже готов на 100%, осталось только подписать его.

