Эта 686-километровая пещера не похожа ни на одну другую: в ней обитают уникальные животные

Мамонтова пещера расположена под холмами штата Кентукки в США. Она является самой длинной из известных пещерных систем на Земле, простираясь на 686 километров, пишет Daily Galaxy.

Чем уникальная Мамонтова пещера

Отмечается, что история Мамонтовой пещеры насчитывает миллионы лет. Однако, несмотря на свои огромные размеры, большая часть пещеры до сих пор остается неисследованной.

В издании поделились, что Мамонтова пещера состоит из пяти отдельных уровней ходов, самый глубокий из которых достигает 118 метров. Большая часть системы уже нанесена на карту, но многие участки остаются неисследованными.

Также в издании отметили, что пещера занимает площадь 275 квадратных километров. Спелеологи полагают, что ее полные масштабы еще предстоит раскрыть.

"Длинные ходы с огромными залами, вертикальными шахтами, сталагмитами и сталактитами, великолепными формами красивых гипсовых цветов, изящными гипсовыми иголками, редкими цветами мирабилита и другими природными особенностями пещерной системы - все это превосходные образцы своего рода. Ни одна другая известная пещерная система в мире не предлагает большего разнообразия сульфатных минералов", - говорится в заявлении Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, в Мамонтовой пещере обитает много редких видов, которые процветают в этой изолированной среде. Экосистема этого подземного мира поддерживает более 130 видов животных, многие из которых не встречаются больше нигде на Земле.

Среди редких видов, которые обитают в Мамонтовой пещере - лесная крыса Neotoma magister, летучая мышь Corynorhinus rafinesquii и необычный вид редкого пещерного жука. В водах пещеры также обитают южная и северная пещерные рыбы, которые проводят весь свой жизненный цикл в подземных ручьях.

История Мамонтовой пещеры

В издании подчеркнули, что история Мамонтовой пещеры насчитывает тысячи лет. Считается, что коренные народы проникли в ее глубины около 5000 лет назад.

Первые современные исследования Мамонтовой пещеры начались в XIX веке, когда раб по имени Стивен Бишоп стал одним из первых, кто составил карту пещеры в 1840-х годах. Однако только в 1972 году было сделано важное открытие, когда исследователи поняли, что пещера Мамонтова и близлежащая пещерная система Флинт-Ридж соединены между собой.

Сегодня части подземной сети открыты для экскурсий с гидом, что позволяет посетителям увидеть ее обширные подземные залы. Однако большая часть пещеры остается закрытой для посещения, чтобы сохранить ее хрупкую экосистему.

