Российские переговорщики в Абу-Даби не уполномочены серьезно говорить о мире, – Каллас

В Евросоюзе отмечают, что нужно усиливать давление на Россию, чтобы она шла на уступки в переговорном процессе.

Делегация российской стороны на переговорах, которые проходят в Абу-Даби, не имеет соответствующего мандата для принятия решений по установлению мира. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел сказала высокий представитель ЕС Кая Каллас.

"Мы будем говорить об Украине. Конечно, мы следим за переговорами в Абу-Даби. Но с российской стороны присутствует только военный персонал, у которого нет полномочий соглашаться с чем-либо. Это означает, что они не серьезны в отношении мира", - подчеркнула Каллас.

В то же время, топ-дипломат ЕС отметила, что российские войска наносят удары по украинцам, пытаясь "заморозить" их и заставить сдаться.

По словам Каллас, обсуждается энергетическая поддержка, которая предоставляется Украине. "Это очень тяжелая зима и украинцы действительно страдают. Там надвигается гуманитарная катастрофа", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что российская сторона пока только делает вид, что ведет переговоры, потому что российские атаки против гражданского населения Украины усиливаются.

Новые санкции против России

Каллас отметила, что Россию собираются внести в черный список стран, занимающихся отмыванием денег. "Потому что они используют средства для финансирования войны. Любые средства давления на Россию для проведения реальных переговоров – это хорошо, и мы движемся в этом направлении", – отметила Каллас.

Гарантии безопасности для Украины

У Каллас спросили, верит ли она в то, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности только в случае территориальных уступок.

"Меня беспокоит то, что мы видели много уступок с украинской стороны. Но это размывает картину, поскольку Украина не является той страной, которая осуществляет агрессию. Это Россия осуществляет ее. Поэтому мы должны оказывать большее давление на Россию для того, чтобы мы увидели уступки с российской стороны", - подчеркнула Каллас.

При этом она считает очень важным тот факт, что Украина получит "ощутимые" гарантии безопасности. Обсуждается, что могут сделать европейцы, но, по ее убеждению, американцы должны быть частью этого процесса.

"Если украинцы идут на очень тяжелые уступки, то они делают это для того, чтобы обрести мир для остальной Украины", - добавила она.

По ее словам, нужно достичь такого мира, который гарантирует, что Россия снова не нападет.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, 23-24 января в Абу-Даби состоялась встреча украинской, американской и российской делегаций. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, обсуждения были конструктивными и сосредоточивались на возможных параметрах окончания войны. Он добавил, что в США осознают необходимость американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности.

В то же время, территориальные вопросы остаются нерешенными, в частности, в отношении Донбасса. Это было ключевой темой встречи в Абу-Даби.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, уже достигнуто общее согласие по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время, западные СМИ сообщали, что США выдвинули условие для Украины, что передача Донбасса России должна стать тем фактором, который позволит предоставить Украине гарантии безопасности.

