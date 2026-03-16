Иран попытается потопить авианосец USS Abraham Lincoln, и это станет его триумфом, – СМИ

Иранцы годами готовились к тому, чтобы при первой же возможности нанести удар по американскому авианосцу.

Самой большой военной победой Ирана в текущем конфликте с США стало бы потопление авианосца USS Abraham Lincoln, который сейчас задействован в военной операции. И хотя это будет реализовать крайне непросто, иранцы могут попытаться поразить корабль, поскольку у них есть на то несколько весомых причин, пишет Wionews.

Как отмечает издание, потопление столь большого и дорогого корабля теоретически может изменить динамику войны. Не потому, что у США больше не будет средств для продолжения боевых действий, а потому, что это станет катастрофическим психологическим ударом для американцев.

В целом Wionews выделяет несколько причин, по которым иранцы хотели бы потопить "Линкольн":

Огромные финансовые потери для США. Один такой авианосец стоит 6 миллиардов долларов. Не говоря уже о сопутствующих расходах.

Нейтрализация важной ударной группировки. На USS Abraham Lincoln базируется до 90 боевых самолетов и вертолетов, что делает его огромной плавучей авиабазой, без которой продолжать операцию в течение определенного времени станет значительно сложнее.

Тяжелые человеческие потери. Экипаж авианосца насчитывает около 5600 моряков. Фактически это небольшой плавучий городок. Гибель даже пятой части из них станет ужасной трагедией для США.

Стоит заметить, что Иран не просто мечтает потопить авианосец, но и располагает средствами, которые теоретически способны это осуществить. До войны иранские военно-морские силы регулярно проводили учения, во время которых использовали рои из сотен скоростных катеров и беспилотников-камикадзе. В теории они могут прорваться сквозь оборону авианосной группировки и торпедировать корабль.

Кроме того, Иран обладает противокорабельными баллистическими ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Однако пока неясно, насколько эти средства реально эффективны, учитывая, что за две недели войны нанести результативный удар по "Линкольну" иранцам до сих пор не удалось.

Почему потопить авианосец почти невозможно

Как писал УНИАН, потопить авианосец – задача не из простых. Давно подсчитано, что для этого понадобится не менее 12–20 прямых попаданий крылатых или баллистических ракет. Это не считая тех ракет, которые будут сбиты или которые не попадут.

Такие расчеты основаны на том, что современные авианосцы изначально спроектированы так, чтобы выдерживать разрушительные попадания. К тому же экипажи авианосцев – это самые профессиональные в мире команды по тушению пожаров, устранению повреждений и ремонту бортовых систем.

