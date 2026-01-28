США назвали главное условие для гарантий безопасности Украине, - Reuters

Вашингтон настаивает на сделке как на необходимом условии.

США сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности, которые рассматриваются Киевом как стержень любого урегулирования для окончания четырехлетней полномасштабной войны.

При этом, Соединенные Штаты не диктуют Украине, что именно должно быть прописано в мирном соглашении, пишет Reuters. Собеседник агентства назвал "вводящими в заблуждение" предположения о том, что Вашингтон пытается принудить Украину к территориальным уступкам.

Теперь переговорщики от России и Украины должны снова встретиться в воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби, возможно, при участии официальных лиц США. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер по итогам переговоров в прошлые выходные выразили оптимизм, считая, что сделка может быть достигнута в ближайшее время.

Позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что американский документ о гарантиях безопасности для Украины "готов на 100%", и Киев сейчас ожидает определения времени и места для его подписания. Зеленский последовательно заявлял, что территориальная целостность Украины должна быть сохранена в любом мирном договоре об окончании войны.

В то же время, как сообщил Financial Times высокопоставленный украинский чиновник, в Украине растет неуверенность в том, что Вашингтон действительно возьмет на себя обязательства по безопасности. По его словам, США "останавливаются каждый раз, когда дело доходит до момента подписания гарантий".

Другие новости о мирном плане США

Ранее УНИАН сообщал, что переговорщики РФ за кулисами смягчают свою жесткую позицию по Украине. Часто россияне озвучивают свои максималистские требования по Украине, а затем позволяют своим частным переговорным группам рассматривать компромиссы по некоторым вопросам. И делают они это достаточно давно.

Рютте, в свою очередь, рассказал об "очень деликатных" переговорах в рамках мирного процесса по Украине. В результате все равно исключительно Украина сможет принимать решения.

