Цинизм зашкаливает: в Кремле пригласили Зеленского в Москву 'под честное слово' Путина

При этом представитель страны-агрессора заверил, что РФ предоставит "гарантии безопасности".

Россия якобы никогда не отказывалась от контактов, поэтому приглашает президента Украины Владимира Зеленского для встречи с кремлевским диктатором Путиным в Москву, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву. И при этом обеспечим, гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия", – заявил помощник Путина в комментарии пропагандистским СМИ.

Он также заявил, что эта тема обсуждалась в ходе телефонных разговоров между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, именно американского лидер предлагал рассмотреть возможность прямого контакта.

Видео дня

Но такие контакты, по его словам, должны быть "хорошо подготовлены" и ориентированы на "позитивный результат".

Идея встречи Зеленского и Путина - что известно

Зеленский неоднократно подчеркивал: переговоры с Путиным невозможны на условиях ультиматумов РФ. Более того, в Украине действует решение СНБО о невозможности проведения переговоров с нынешним президентом России. Хотя сама идея встречи не отклоняется.

Ранее УНИАН сообщал, что мы "очень близки" к встрече Зеленского и Путина. В случае успеха следующего раунда переговоров трехстороннего формата в Абу-Даби может открыться возможность для встреч сторон в Москве или Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: