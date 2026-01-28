Общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто, - Рубио

На переговорах в Абу-Даби стороны обсуждают гарантии безопасности Украины, которые могут предусматривать отправку туда войск Британии и Франции и поддержку СШАю

Общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто и стороны продолжают обсуждать этот вопрос. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Много говорят о гарантиях безопасности. И сейчас по этому поводу существует общее согласие, особенно в случае с Украиной", - сказал он.

По его словам, обязательства по обеспечению безопасности Украины могут включать развертывание небольшого европейского военного контингента при материально-технической поддержке Штатов.

"Будущие гарантии безопасности Украины будут поддерживаться США, но на месте могут быть только европейские военные", - заявил Рубио.

Он утверждает, что речь идет о возможной отправке в страну войск Великобритании и Франции.

По словам госсекретаря, механизм гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку Вашингтона. Рубио пояснил:

"На самом деле гарантия безопасности - это и есть американский механизм обеспечения безопасности. И я не умаляю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю на то, что без американского механизма обеспечения безопасности это не имеет значения. А причина, по которой необходим такой сильный американский механизм обеспечения безопасности, заключается в том, что наши союзники и партнеры за последние 20-30 лет недостаточно инвестировали в свои собственные оборонные возможности. Теперь, будем надеяться, это изменится".

Гарантии безопасности для Украины

Ранее США сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить американские гарантии безопасности, которые рассматриваются Киевом как стержень любого урегулирования для окончания четырехлетней полномасштабной войны.

При этом, Соединенные Штаты не диктуют Украине, что именно должно быть прописано в мирном соглашении.

