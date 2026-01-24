Переговоры в Абу-Даби завершились: Зеленский сообщил о первых результатах

По итогам встреч в эти дни стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги.

Встречи в Эмиратах Украины, России и США завершились, главное, на чем сосредоточились обсуждения, - это возможные параметры окончания войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уже был доклад украинской делегации. Он отметил, что это первый такой формат за довольно долгое время - двухдневные трехсторонние встречи.

"Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными. Переговоры продолжались, в частности, с участием военных трех сторон", - рассказал глава государства.

Видео дня

Он добавил, что со стороны Украины сегодня были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. А с американской стороны - Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

"Главное, на чем сосредоточились обсуждения, - это возможные параметры окончания войны. Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности.

"По итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги", - сообщил Зеленский.

Кроме того, добавил он, военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи:

"При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении".

Он также выразил благодарность ОАЭ и лично президенту Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, 23 января в Абу-Даби стартовал первый день мирных переговоров. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Абу-Даби стороны переговоров обсуждали параметры завершения войны в Украине и дальнейшую логику переговорного процесса.

Сегодня, 24 января, корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц сообщил, что трехсторонние переговоры между Соединенными Штатами Америки, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными".

Вас также могут заинтересовать новости: