Переговоры в ОАЭ: Зеленский раскрыл ключевой вопрос

На встрече будут обсуждаться модальности решения этого вопроса.

На трехсторонней встрече представителей Украины, США и РФ ключевым вопросом станет территориальный вопрос по Донбассу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, глава государства прокомментировал, какой именно вопрос осталось решить между украинской и американской переговорными командами, о чем ранее сообщил специальный представитель США Стив Уиткофф.

Видео дня

Ключевой вопрос – это Донбасс

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать, и обсуждать модальность, как три стороны это видят в Абу-Даби. Сегодня и завтра", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ночью и утром говорил с украинской переговорной группой, в частности, с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

"Он поработает и на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей будет мне давать соответствующие сигналы. Будем делиться с вами", - сказал Зеленский.

Результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе

Как отметил президент Украины, вчера, 22 января, состоялась "позитивная встреча" с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

Прежде всего, Зеленский считает встречу позитивной из-за того, что он поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны Украины. "США вернутся с позитивным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу", - отметил Зеленский.

Также вчера речь шла и о гарантиях безопасности для Украины. "Они действительно готовы. И договор готов к подписанию", - сообщил Зеленский.

Как добавил глава государства, "будет много разных технических деталей, и на основе этого документа появятся дополнительные документы, но главная такая магистральная договоренность о гарантиях безопасности есть".

Теперь Зеленский ждет от президента Трампа даты и места для подписания соглашения о гарантиях безопасности. "Это up to him [это зависит от него]. Мы готовы подписывать такой важный для нас, еще раз подчеркиваю, уверен, что это исторический документ, - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он объяснил, почему упоминает о том, что есть много деталей.

"Вы знаете, что такой документ ждет ратификация в Конгрессе Соединенных Штатов, в парламенте Украины. Поэтому, еще на этом пути много, много шагов", - добавил президент.

Кроме того, во время встречи речь шла и о подготовке договора об экономическом "процветании" и послевоенном восстановлении Украины.

"Что касается Prosperity package, также мы обсуждали эту кучу документов, потому что там действительно их несколько. Они еще не готовы, но видим будущее с положительным результатом", - сказал Зеленский и добавил, что нужно еще больше поработать над этим документом.

Перспектива введения зоны свободной торговли между Украиной и США

"Обсуждали этот вопрос. Трамп поддерживает эту идею. Для нашего бизнеса это будет положительное решение. Посмотрим детали, безусловно, но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры в ОАЭ

Как сообщал УНИАН, на трехстороннюю встречу с РФ и США в Объединенные Арабские Эмираты поедет вся переговорная группа Украины - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

На этих трехсторонних встречах в ОАЭ стороны могут показать друг другу варианты по территориям на востоке Украины.

Ранее Стив Уиткофф заявил, что 20-пунктный мирный план готов более чем на 90%.

Вас также могут заинтересовать новости: