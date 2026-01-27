Сдача Донбасса в обмен на гарантии безопасности: FT узнало детали ультиматума США Украине

Хотя в Белом доме эту информацию официально отрицают, называя "абсолютной неправдой".

Администрация президента США Дональда Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует уступки региона Донбасс России.

По данным Financial Times со ссылкой на 8 человек, знакомых с ходом переговоров, Вашингтон также обозначил, что может предложить Украине больше оружия для укрепления ее армии в мирное время, если Киев согласится вывести войска из тех частей восточного региона, которые он сейчас контролирует.

Но вот агентство Reuters не смогло оперативно проверить эти заявления и подтвердить их правдивость.

Видео дня

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что документ США о гарантиях безопасности для Украины готов "на 100%", и Киев сейчас ожидает согласования времени и места для его подписания. Зеленский последовательно заявляет, что территориальная целостность Украины должна быть сохранена в любом мирном соглашении.

Однако Украина все больше сомневается в том, что Вашингтон возьмет на себя обязательства по гарантиям безопасности. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил FT, что США "останавливаются каждый раз, когда дело доходит до подписания гарантий".

Сообщается, что Киев хочет, чтобы гарантии были подтверждены до уступки какой-либо территории. Однако США считают, что Украина должна отказаться от Донбасса ради окончания войны, и не оказывают давления на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы тот отказался от этого требования.

Реакция США

"Это абсолютная неправда – единственная роль США в мирном процессе заключается в том, чтобы свести обе стороны вместе для заключения сделки", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Еще один человек, знакомый с позицией США, тоже отметил, что Вашингтон "не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки", добавив, однако, что гарантии безопасности зависят от того, согласятся ли обе стороны на мирную сделку.

Мирный план Трампа - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, когда состоится следующая встреча между Украиной, Россией и США. По словам президента Украины, на прошлых переговорах стороны успели обсудить различные вопросы более военного характера. И предварительно команды встретятся еще раз в воскресенье, 1 февраля.

Кроме того, мы также рассказывали о том, каким было взаимодействие Украины и РФ на переговорах. "Никто не был обеспокоен ходом дискуссии ни с одной стороны. Мы не упустили ни одного вопроса из обсуждения, и нам не пришлось никого подталкивать", – сказал один из американских чиновников.

Вас также могут заинтересовать новости: