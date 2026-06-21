'Единственное правильное и честное решение': Ющенко объяснил, почему отказался от Ордена Белого Орла

Бывший президент Украины возвращает Польше награду, полученную в 2005 году.

Третий президент Украины Виктор Ющенко отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Соответствующий пост бывший глава государства разместил в социальной сети Facebook.

Ющенко рассказал, как в детстве началось его осмысление украинско-польских отношений. По его словам, в Сумской области, на окраине его родного села Хоруживка, "есть один из многих разбитых ветрами оврагов, который и сегодня называется Полулях".

"Недалеко от этого оврага стоит отлитый из чугуна довольно высокий памятник (возможно, 4–5 метров с цоколем). На одной из его сторон высечен текст: "На этом месте проходила граница между Польшей и Россией" (Россия написана с маленькой буквы)", – сообщил Ющенко.

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Он отметил, что на протяжении многих веков украинцы и поляки жили бок о бок как исторические соседи – часто "проживали на одной земле – жили и дружно, и терпеливо друг к другу, и по-разному".

"Мир менялся, а вместе с ним и наши границы, в том числе с Польшей. Особенно драматичным для нас был XX век с конфликтами и даже войнами. Конечно, сохранялись разные взгляды и оценки этих событий со стороны Украины и Польши", – отметил экс-президент.

Важно не спекулировать

По мнению Ющенко, для каждой нации эти события "уже стали историей, которую не изменишь". Более того, пишет он, "эта история отношений стала субъективной частью каждой нации и государства".

"Поэтому считаю решение далекого 2003 года президентов Украины и Польши, правительств и парламентов обеих стран о принятии исторического взаимного прощения с глубоким христианским смыслом: "Прощаем и просим прощения" – непростым, но важным. "Это было достойно и мудро", – подчеркнул Ющенко.

По его убеждению, и сегодня крайне важно придерживаться этой интегральной политической формулы в отношении общей истории:

"Не спекулировать и не вырывать факты из контекста. Всю остальную важную работу по поиску истины оставим ученым, педагогам и общественности".

О национальных героях

Экс-президент отметил, что у Украины и Польши была, конечно, разная история и разные герои.

"Мы, украинцы, в том числе и власть, не ставили своей целью указывать или навязывать польской нации, кто должен быть вашим национальным героем. Это – ваша история и ваш выбор! Очевидно, и украинцы не нуждаются в аналогичных услугах. Это наше суверенное право – определять, кто является нашими национальными героями. Повторюсь: ваши и наши герои – люди разные", – подчеркнул Ющенко.

Он добавил, что национальными героями Украины являются те, кто посвятил свою борьбу, здоровье и жизнь свободе нации и суверенитету своего государства:

"Убежден, что так поступает и польская нация. Поэтому то, чьим доблестным именем названо воинское подразделение ВСУ, – это суверенное право украинской нации и государства.

О решении Навроцкого лишить Зеленского награды

"Решение президента Польши Кароля Навроцкого инициировать лишение украинского воинства и нации (в лице президента Украины Владимира Зеленского) Ордена Белого Орла – безусловно безответственное", – убежден Ющенко.

Он подчеркнул, что сегодня украинские воины и украинская нация преданно борются за "нашу и вашу свободу":

"Именно поэтому любая попытка отменить предыдущее решение выходит далеко за рамки отношения к одному политику. Это касается миллионов украинцев, которые защищают и продолжают платить самую высокую цену за право иметь свое независимое государство и за свободу Европы".

Об отказе от Ордена Белого Орла

Как напомнил Ющенко, в 2005 году он получил Орден Белого Орла от президента Александра Квасьневского.

"Это была награда за единство и солидарность двух великих народов. Я руководствовался тем, что обе нации нашли в себе мужество смотреть друг другу в глаза, вести диалог, говорить правду и принимать её, какой бы горькой она ни была. Именно на таком фундаменте базировалось настоящее примирение", – сообщил он.

По его словам, Украине "больно, что в это судьбоносное, кровавое время, когда Украина стоит на смертном бою, мы видим шаги, которые наносят удар по нашему братству".

"Однако мы не будем отвечать враждой или унижением. Мы – народ, у которого есть своя история, своя гордость и своя правда", – отметил Ющенко.

Впрочем, он принимает "единственное правильное и честное решение":

"В знак глубокого протеста против нынешней политики Варшавы, которая презирает украинскую историю, и в знак абсолютной, непоколебимой солидарности с каждым нашим воином и Президентом Украины я возвращаю этот орден. Это не акт ненависти, а акт исключительного достоинства".

Навроцкий лишил Зеленского ордена

Как сообщал УНИАН, на этой неделе президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла, поскольку одно из украинских воинских подразделений названо в честь Героев УПА.

20 июня Зеленский сообщил, что отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который получил его от предыдущего президента Польши Анджея Дуды в 2023 году.

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