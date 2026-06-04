Дипломатический удар для Мерца: Германия не вошла в Совет Безопасности ООН

В состав Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы вошли Австрия, Португалия, Кыргызстан, Зимбабве и Тринидад и Тобаго.

Германия впервые в своей истории не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Во время голосования в Генеральной Ассамблее страна уступила своим конкурентам в группе западноевропейских государств – Австрии и Португалии, пишет Politico.

По итогам выборов в состав Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы вошли Австрия, Португалия, Кыргызстан, Зимбабве и Тринидад и Тобаго. Они приступят к работе 1 января 2027 года, сменив нынешних непостоянных членов Совета Безопасности.

Особое внимание привлекла победа Кыргызстана. Страна впервые в истории получила место в Совбезе после напряженного голосования против Филиппин, которое длилось четыре раунда.

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Для Берлина результат стал серьезным дипломатическим ударом. Германия активно лоббировала свою кандидатуру, однако получила лишь 104 голоса, тогда как Португалия набрала 134 голоса, а Австрия – 131. Это первый случай, когда страна не смогла пройти в Совет Безопасности после участия в выборах.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал результат болезненным и заявил, что на голосование могли повлиять внешнеполитические позиции Берлина. По его словам, часть государств негативно воспринимает твердую поддержку Германией Украины и ее особую ответственность за безопасность Израиля.

Кроме того, глава немецкой дипломатии прямо обвинил Россию в кампании против кандидатуры Берлина:

"Не секрет, что Россия не хочет такого голоса за столом Совета Безопасности".

Аналитики также обращают внимание, что Германия вступила в борьбу за место в группе западноевропейских стран с сильными конкурентами. Австрия и Португалия проводили собственные кампании в течение нескольких лет и пользовались значительной поддержкой среди государств Африки, Азии и Латинской Америки.

Совет Безопасности ООН остается главным органом Организации Объединенных Наций, имеющим право принимать обязательные для исполнения решения, в частности относительно санкций и применения силы. В ее состав входят пять постоянных членов с правом вето – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, а также десять непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

Поражение Германии стало одним из самых обсуждаемых дипломатических событий последних дней и может свидетельствовать об изменении настроений среди стран Глобального Юга в отношении роли ведущих европейских государств на международной арене.

ООН – последние события

Недавно в новом докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций впервые внесла российские и израильские силовые структуры в ежегодный перечень сторон, причастных к сексуальному насилию в условиях вооруженных конфликтов.

Ранее Россия пожаловалась, что США отказали в выдаче визы заместителю главы МИД РФ Александру Алимову, который собирался принять участие в заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке под председательством министра иностранных дел Китая Ван И.

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