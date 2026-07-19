Россия прицельно запустила ракеты по судну с зерном в Черном море: погибли пятеро моряков

В больницы Одессы доставлены восемь членов иностранного экипажа. Еще пятерых человек ищут.

Российская оккупационная армия нанесла удар тремя ракетами по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который направлялся к выходу из зоны боевых действий после погрузки. По меньшей мере пять моряков погибли, судьба части экипажа неизвестна.

Как сообщает корреспондент УНИАН, около 16:00 мониторинговые каналы предупредили, что над акваторией Черного моря появились российские военные самолеты – поэтому следует ожидать ракетных ударов. Спустя некоторое время начались взрывы. В соцсетях очевидцы сообщили, что оккупанты поразили гражданское судно, которое начало тонуть. В Telegram-каналах появилось видео с горящим судном.

Впоследствии в Военно-морских силах ВМС ВС Украины заявили, что Россия совершила очередной акт терроризма на Чёрном море – нанесла удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO (под флагом Гвинеи-Бисау, владелец – Турция). Это произошло в тот момент, когда судно выходило из зоны боевых действий с грузом зерна.

Видео дня

Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар. "В результате удара погибли 5 человек. Судьба ещё 5 членов экипажа неизвестна, поиски продолжаются. Техническое состояние судна уточняется", – заявили в ВМС Украины.

К оказанию помощи были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа эвакуированы в одну из больниц Одессы.

"Это очередной целенаправленный удар России по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права", – подчеркивают военные моряки.

Как Россия атакует Одессу

По данным мониторинговых каналов, утром в воскресенье российские оккупанты запустили по Одесской области 19 ракет различных типов – под ударом оказались портовая инфраструктура и суда в море. Речь идет о том, что, по предварительным данным, по региону нанесены удары управляемыми авиационными ракетами Х-59, крылатыми противокорабельными ракетами Х-22, боеприпасами "Бандероль", реактивными БПЛА "Герань-5" и т. д.

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, уже более недели Одесская область находится под постоянными комбинированными обстрелами со стороны российских БПЛА и ракет различных типов. В течение последних дней ежесуточно звучит не менее 10 воздушных тревог.

"Только за последнюю неделю в результате российских атак в Одесской области погибли 18 человек, ещё 69 получили ранения, среди них шестеро детей. (Данные без учёта 19 июля – УНИАН). За это время враг нанес по региону около 300 авиаударов, ежедневно – от 50 до 60", – сообщил Кипер.

Также он подчеркнул, что одесские пляжи открыты не для туризма, а для оздоровления граждан, прежде всего военных, ветеранов и их детей, которые из-за войны находятся в постоянном стрессе. В настоящее время в Одесской области открыто 40 пляжных зон, которые прошли обследование, имеют укрытия и считаются относительно безопасными.

Пострадавшие от российских атак

Как писал УНИАН, 18 июля российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами – под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилье местных жителей. Были повреждены, в частности, два частных дома и спортивно-развлекательный комплекс. В результате атаки на развлекательный центр погиб 16-летний юноша. Пострадали около 10 человек, среди которых – двухлетний малыш, четыре женщины в возрасте 22–28 лет, а также 27-летний и 40-летний мужчины. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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