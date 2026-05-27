США не допустили заместителя Лаврова на заседание Совбеза ООН

США отказали заместителю главы МИД РФ в выдаче визы.

Россия заявила, что США отказали в выдаче визы заместителю главы МИД РФ Александру Алимову для участия в заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке под председательством министра иностранных дел Китая Ван И.

Об отказе США в выдаче визы сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, пишет Reuters.

Небензя заявил, что Алимова, который отвечает за вопросы, связанные с Организацией Объединенных Наций, пригласил глава МИД Китая Ван И.

Дипломат ООН заявил изданию, что министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи, по всей видимости, также было отказано в визе для участия в той же встрече. Главной темой встречи было соблюдение Устава ООН и укрепление многостороннего сотрудничества.

Пресс-секретарь ООН Фархан Хак заявил на брифинге для прессы ООН: "Мы ожидаем, что страна пребывания выдаст визы всем, кому необходимо участвовать в мероприятиях Организации Объединенных Наций в нашей штаб-квартире здесь".

Аракчи не был в Нью-Йорке и не встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во вторник, как было запланировано, сказал Хак, добавив, что он не знает причины.

Заявления ООН

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил "глубокую обеспокоенность" намерением российских захватчиков наносить "системные удары" по Киеву.

Он отметил, что в ООН осудили атаку на учебное заведение так же, как и осуждают "все нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили".

Ранее в МИД Украины призвали немедленно созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и совместное заседание Форума ОБСЕ по вопросам безопасности и сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ после массированного удара РФ по Украине в выходные.

