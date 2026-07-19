Нужно готовиться уже сейчас: эксперт дал неутешительный прогноз для Киева на зиму

Если РФ сохранит нынешнюю тактику и зимой будет концентрировать большинство массированных ударов на Киеве, защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет крайне сложно. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире"Киев24".

"Если раньше массированные удары по Украине были достаточно рассредоточены, то сейчас они концентрируются в основном на 80–90 процентов на Киеве и Киевской области. Если такая тенденция сохранится и зимой – будут обстреливать, именно концентрируясь на Киевском регионе, то защитить его будет трудно, безусловно", – сказал он.

По словам Омельченко, к подготовке должны подключиться не только городские, но и центральные власти, а также крупные государственные компании, ведь в Киеве сосредоточены ключевые органы управления и объекты критической инфраструктуры. К такому сценарию нужно готовиться уже сейчас

Видео дня

"Потому что Киев – это все-таки столица, здесь сосредоточены все органы власти, центры принятия решений, крупные компании, такие как, например, "Нафтогаз", "Энергоатом", железная дорога и многие другие", – подчеркнул эксперт.

Читайте также:
Ночью РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев, - Зеленский
Ночью РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев, - Зеленский
В Киеве россияне попали в переход возле станции метро Лукьяновская: видео последствий
В Киеве россияне попали в переход возле станции метро "Лукьяновская": видео последствий
Россияне ночью ударили по Украине 41 ракетой: сколько из них достигли целей
Россияне ночью ударили по Украине 41 ракетой: сколько из них достигли целей
Россияне обстреляли пассажирский поезд в Запорожской области: возник пожар, есть раненая
Россияне обстреляли пассажирский поезд в Запорожской области: возник пожар, есть раненая
РФ массированно атаковала Киевскую область: возникли пожары, пострадали люди (фото)
РФ массированно атаковала Киевскую область: возникли пожары, пострадали люди (фото)

Ночная атака: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью Россия выпустила более 40 ракет различных типов и 125 ударных дронов. Эта атака стала одной из крупнейших с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории. Однако она не стала самой массированной.

За последние 35 суток столица Украины уже пережила три массированные атаки (сейчас четвертая) с применением фактически такого же количества "баллистики" и, кроме того, десятков крылатых ракет различных типов и большого количества БПЛА: 15 июня, 2 июля и 6 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: