Нужно готовиться уже сейчас: эксперт дал неутешительный прогноз для Киева на зиму

К подготовке должны подключиться не только городские, но и центральные власти, а также крупные государственные компании, ведь в Киеве сосредоточены ключевые органы управления.

Если РФ сохранит нынешнюю тактику и зимой будет концентрировать большинство массированных ударов на Киеве, защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет крайне сложно. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире"Киев24".

"Если раньше массированные удары по Украине были достаточно рассредоточены, то сейчас они концентрируются в основном на 80–90 процентов на Киеве и Киевской области. Если такая тенденция сохранится и зимой – будут обстреливать, именно концентрируясь на Киевском регионе, то защитить его будет трудно, безусловно", – сказал он.

По словам Омельченко, к подготовке должны подключиться не только городские, но и центральные власти, а также крупные государственные компании, ведь в Киеве сосредоточены ключевые органы управления и объекты критической инфраструктуры. К такому сценарию нужно готовиться уже сейчас

Видео дня

"Потому что Киев – это все-таки столица, здесь сосредоточены все органы власти, центры принятия решений, крупные компании, такие как, например, "Нафтогаз", "Энергоатом", железная дорога и многие другие", – подчеркнул эксперт.

Ночная атака: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью Россия выпустила более 40 ракет различных типов и 125 ударных дронов. Эта атака стала одной из крупнейших с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории. Однако она не стала самой массированной.

За последние 35 суток столица Украины уже пережила три массированные атаки (сейчас четвертая) с применением фактически такого же количества "баллистики" и, кроме того, десятков крылатых ракет различных типов и большого количества БПЛА: 15 июня, 2 июля и 6 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: