О чем не стоит говорить с местными жителями за границей: опасные темы и фразы, - эксперт

Есть выражения, которые могут испортить первое впечатление о туристе.

Даже обычное приветствие, вопрос "Откуда ты?" или невинная шутка о местной кухне могут обидеть собеседника и испортить первое впечатление о туристе. Эксперт по туризму Алена Гончаренко рассказала, какие слова и темы лучше оставить дома, почему во Франции стоит начинать разговор с "Bonjour", а в Ирландии не упоминать исторические конфликты.

Какие фразы или обращения портят первое впечатление о туристе – то, что нам кажется нормальным, а местных раздражает или отталкивает?

"Если смотреть на эту проблему с точки зрения украинца, то возникает ряд недоразумений, с которыми наш турист может столкнуться, путешествуя за границу. Обычно, чтобы избежать потенциальных вербальных конфликтов и недоразумений, я руководствуюсь принципом "Уважение к месту, которое я посещаю", ведь, как украинка, я очень хорошо лажу с туристами в Украине, когда они проявляют уважение к нашей стране, поддерживают нас и подчеркивают наши достоинства", – говорит эксперт.

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Есть нюансы, которые могут быть неочевидными для туристов, но имеют большое значение для местных жителей. Именно поэтому перед поездкой стоит ознакомиться не только с туристическими маршрутами, но и с политическими, культурными и историческими особенностями страны или региона, который вы планируете посетить.

Например, из-за исторического соперничества между Францией и Англией многие французы принципиально не спешат переходить на английский язык. Достаточно проявить уважение к местной культуре: поздороваться по-французски, выучить несколько базовых фраз и только после этого вежливо спросить, владеет ли собеседник английским.

"Проявив уважение к французскому языку с помощью базового "Bonjour", вы сможете расположить к себе собеседника, и французы без проблем продолжат с вами общение на английском, понимая, что вам так будет удобнее. Кроме того, как я заметила, многие туристы, общаясь с местными за границей, чтобы что-то спросить, начинают разговор со слов "sorry" и "excuse me", но забывают поздороваться. Во Франции это могут принять за пренебрежительное отношение и отказать вам в помощи", – подчеркнула турагент.

Кроме того, в большинстве стран считается нормой улыбаться незнакомцам и быть очень вежливым. Украинский стиль общения и нашу сдержанность иностранцы могут принять за грубость.

"А, например, в Сакартвело, отказавшись от угощения или какой-либо помощи, вы можете обидеть местных, тогда как у нас, наоборот, отказ часто воспринимается как вежливость. Также не стоит называть всех жителей региона одной национальностью. Например, шотландцев называть англичанами, а тайваньцев – китайцами", – добавила она.

Есть ли фразы, которые в одной стране привычны, а в другой звучат грубо или неуместно?

"В Испании, Италии и Франции с незнакомцами могут спокойно обсуждать откровенные темы, тогда как у нас это не совсем уместно. Также есть много неформальных выражений, которые не стоит использовать с иностранцами, если вы не находитесь в близких отношениях. Например, в Италии "Чао" вместо "Бонджорно", – предупреждает туроператор.

Кроме того, в Украине, где подавляющее большинство населения составляют этнические украинцы, вопрос "Откуда ты?" обычно воспринимается как обычный способ узнать о месте происхождения человека и не имеет скрытого подтекста. Однако в странах с многовековой историей миграции такой вопрос для некоторых звучит как намек на то, что человека не считают "своим".

Какие темы в разговоре с местными лучше всего не затрагивать – политика, религия, деньги, история? Где что является табу? А о чём лучше говорить?

"В Германии не стоит поднимать тему нацистского прошлого. Во Франции будет неуместна критика французского обслуживания или кулинарных традиций. Не стоит обсуждать, например, с турками достоверность того, что кебаб "родом" из Германии, ведь, как свидетельствуют исторические источники, среди немцев его распространили именно турецкие мигранты. А в Бельгии не следует говорить, что картофель фри пришел от французов, ведь исторически известный жареный картофель закрепился под названием "френч фрайс", несмотря на то, что такой способ приготовления был изобретен бельгийцами", – говорит блогерша.

Тема религии, подчеркивает она, во многих странах остается очень деликатной, поэтому во время путешествий стоит быть особенно осторожными. Не стоит сравнивать религии, определяя, какая из них "лучше" или "хуже", шутить, а также навязывать собственные взгляды или поучать людей, как они должны относиться к своей вере.

Также следует избегать вопросов, связанных с болезненными страницами истории. Например, в Ирландии неуместно интересоваться, на чьей стороне был человек во время исторического противостояния между католиками и протестантами. Для многих местных жителей это не просто тема из учебника истории, а вопрос, связанный с личными или семейными воспоминаниями, который до сих пор может вызывать сильные эмоции.

справка Алена Гончаренко м Организует девичьи туры по Европе более 5 лет. Имеет опыт путешествий по всем континентам мира.

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