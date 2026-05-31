Впервые в истории: российская армия попала в черный список ООН за военные преступления, – АР

Организация Объединенных Наций впервые внесла российские и израильские силовые структуры в ежегодный перечень сторон, причастных к сексуальному насилию в условиях вооруженных конфликтов.

Как сообщает Associated Press, соответствующее решение содержится в новом докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, охватывающем ситуацию за 2025 год.

В документе отмечается, что российские вооруженные и силовые структуры были включены в список из-за зафиксированных случаев сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц, находившихся под стражей на оккупированных территориях или в России.

По данным ООН, удалось подтвердить 310 случаев сексуального насилия, связанного с войной, на территориях Украины, находящихся под российской оккупацией. Большинство пострадавших составляли мужчины, которые находились в плену или были задержаны российскими структурами.

В то же время в список впервые попали израильские военные и силовые ведомства. В докладе говорится о зафиксированных случаях сексуального насилия в отношении палестинских задержанных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В целом список ООН за 2025 год включает 77 государственных и негосударственных субъектов в разных странах мира, которых подозревают в совершении или причастности к сексуальному насилию во время конфликтов.

Израиль и Россия раскритиковали решение ООН. Представители обоих государств назвали приведенные в отчете выводы необоснованными и заявили о несогласии с включением в список.

В докладе также отмечается, что количество подтвержденных случаев сексуального насилия в зонах конфликтов в мире в 2025 году существенно возросло по сравнению с предыдущим годом.

