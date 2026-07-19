'Тяжелая ночь': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян по Киеву

Они выразили соболезнования пострадавшим и погибшим украинцам.

В ночь на 19 июля россияне совершили одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Уже известно об одном погибшем украинце и большом количестве пострадавших.

Звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и выразили соболезнования. Среди них певица Алена Омаргалиева

"Тяжелая ночь... Особенно болит за Киев. Соболезнования всем, кто пострадал, кто потерял дом, близких", – отметила артистка в Instagram.

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Соломия Витвицкая также не смогла сдержать эмоций и в своем Instagram написала об атаке россиян следующее:

"Киев пережил самую массированную атаку – каждую минуту на столицу летела ракета. Более 40 ракет разных типов. Разрушены дома, автомобили, целые микрорайоны, раненые, погибший человек... Каждый раз после таких атак больше всего хочется, чтобы мы не привыкали. Ведь за каждой цифрой стоят человеческие жизни. Прямой удар по пешеходному переходу, в котором прятались люди, и даже в метро рядом уже не чувствовали себя в безопасности те, кто укрывался от обстрелов".

Украинская снайперша и бывшая военная Евгения Эмеральд также высказалась о пережитой ночи.

"Мой Киев! Каждый день – рулетка", – подчеркнула женщина в Instagram и добавила смайлик в виде разбитого сердца.

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай также написала, что эта ночь была одной из самых тяжелых для киевлян.

"Ну и ночь была... Враг бьет рекорды по террору мирного населения. В течение примерно 40 минут россияне выпустили по Киеву около 40 баллистических ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400", – подчеркнула блогерша в своем Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что дом украинской актрисы Елены Лавренюк пострадал во время атаки на Киев.

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