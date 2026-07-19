Бобр трижды сбегал из вольера в поисках любви и в конце концов стал отцом

Бобр по имени Стив, который прославился благодаря неоднократным побегам из своего вольера в Великобритании в поисках пары, впервые стал отцом. Его избранница Дорис родила детеныша, который, по оценкам смотрителей, появился на свет в конце мая, пишет BBC.
История Стива привлекла внимание после того, как он несколько раз сбегал из вольера в поместье Уоллингтон в графстве Нортумберленд. Из-за любви к побегам его назвали в честь американского актера Стива Маккуина, известного ролью в фильме "Большой побег".
Впоследствии сотрудники заповедника пришли к выводу, что побеги были вызваны естественным инстинктом поиска партнерши. После третьего побега в конце 2024 года для бобра решили найти новый дом.
Так Стив переехал на ферму Cefn Garthenor в Уэльсе, где его познакомили с самкой по имени Дорис.
"Это было свидание вслепую, поэтому мы очень рады, что все удалось", – рассказал представитель фермы Алистер Хьюз.
По его словам, после знакомства с Дорис у Стива больше не возникало желания сбежать.
"Похоже, Дорис настолько привлекла внимание Стива, что у него больше нет ни времени, ни энергии на побеги", – пошутил Хьюз.
Пол новорожденного бобрененка пока неизвестен. Сотрудники фермы планируют предложить посетителям выбрать имя в ходе онлайн-голосования.
Между тем в поместье Уоллингтон также сообщили о рождении как минимум двух новых бобренят – это младшие братья или сестры Стива. По словам рейнджеров, это уже третий подряд успешный сезон размножения евразийских бобров в заповеднике, что свидетельствует о здоровой популяции животных.
Другие интересные новости о бобрах
Как сообщал УНИАН, группа бобров неожиданно решила проблему, которая десятилетиями беспокоила жителей северо-западного Лондона. Впервые за много лет им удалось предотвратить наводнения, с которыми район Парадайс-Филдс сталкивался с 1970-х годов.