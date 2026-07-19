Бобр трижды сбегал из вольера в поисках любви и в конце концов стал отцом

После нескольких побегов из вольера в Англии бобр Стив переехал в Уэльс, нашел себе пару – Дорис – и впервые стал отцом.

Бобр по имени Стив, который прославился благодаря неоднократным побегам из своего вольера в Великобритании в поисках пары, впервые стал отцом. Его избранница Дорис родила детеныша, который, по оценкам смотрителей, появился на свет в конце мая, пишет BBC.

История Стива привлекла внимание после того, как он несколько раз сбегал из вольера в поместье Уоллингтон в графстве Нортумберленд. Из-за любви к побегам его назвали в честь американского актера Стива Маккуина, известного ролью в фильме "Большой побег".

Впоследствии сотрудники заповедника пришли к выводу, что побеги были вызваны естественным инстинктом поиска партнерши. После третьего побега в конце 2024 года для бобра решили найти новый дом.

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Так Стив переехал на ферму Cefn Garthenor в Уэльсе, где его познакомили с самкой по имени Дорис.

"Это было свидание вслепую, поэтому мы очень рады, что все удалось", – рассказал представитель фермы Алистер Хьюз.

По его словам, после знакомства с Дорис у Стива больше не возникало желания сбежать.

"Похоже, Дорис настолько привлекла внимание Стива, что у него больше нет ни времени, ни энергии на побеги", – пошутил Хьюз.

Пол новорожденного бобрененка пока неизвестен. Сотрудники фермы планируют предложить посетителям выбрать имя в ходе онлайн-голосования.

Между тем в поместье Уоллингтон также сообщили о рождении как минимум двух новых бобренят – это младшие братья или сестры Стива. По словам рейнджеров, это уже третий подряд успешный сезон размножения евразийских бобров в заповеднике, что свидетельствует о здоровой популяции животных.

Другие интересные новости о бобрах

Как сообщал УНИАН, группа бобров неожиданно решила проблему, которая десятилетиями беспокоила жителей северо-западного Лондона. Впервые за много лет им удалось предотвратить наводнения, с которыми район Парадайс-Филдс сталкивался с 1970-х годов.

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