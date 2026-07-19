7 пород собак-охранников для тех, кто заводит собаку впервые

Кинологи рассказали, какие породы собак лучше всегоподойдут для охраны людям, которые впервые решили завести четвероногого друга, пишет PetLife.
По словам специалистов, лучшие охранники – это не обязательно самые агрессивные собаки.
Главное – лояльность, бдительность и способность хорошо поддаваться дрессировке, при этом оставаясь спокойными в быту.
Итак, список из 7 пород.
Немецкая овчарка
Эту породу назвали одной из самых природно защитных.
"Они стремятся учиться, глубоко преданны и обладают инстинктивным пониманием своего окружения, что делает их эффективными охранниками без необходимости длительной дрессировки", – рассказала ветеринар Джесперсен.
Добавив, что овчарки "могут очень громко предупреждать злоумышленника держаться подальше" и будут защищать имущество и людей от любой угрозы.
Боксер
Несмотря на игривый характер, боксер – бдительный, смелый и преданный защитник семьи.
"Их дружелюбный нрав позволяет легко сблизиться с ними, а прочная связь – основа поведения любого хорошего охранника", – пояснила Джесперсен.
По словам другой ветеринарки Гроттини, эти собаки очень преданны защите своей семьи, хотя владельцам придется успевать за их энергичностью.
Доберман-пинчер
Атлетичные, умные и преданные доберманы быстро привязываются к хозяевам.
"Новичков часто пугает репутация этой породы, но хорошо социализированный доберман – одна из самых послушных крупных охранных собак", – отметила Джесперсен.
По её словам, доберман быстро усваивает команды, что является преимуществом для владельца без опыта дрессировки.
Родезийский риджбек
Породу, выведенную для охоты на львов в Южной Африке, описывают как спокойную и уверенную.
"Это не реактивная и не слишком лающая порода, но собаки наблюдательны и будут лаять, чтобы дать понять, что что-то не так", – рассказала Джесперсен.
Эта порода защищает благодаря своему присутствию и бдительности, а не агрессии.
Мини-шнауцер
Компактная, но очень бдительная собака. Они от природы насторожены, территориальны, но не агрессивны, и их лай слышен гораздо дальше, чем можно ожидать.
По словам Гроттини, мини-шнауцер очень умный и будет предупреждать о любом необычном происшествии вокруг дома, оставаясь при этом легко социализируемым.
Чихуахуа
Самая маленькая порода в списке оказалась одной из самых эффективных "сигнализаций".
"Они остро чувствуют энергию хозяина, чрезвычайно настороженно относятся к незнакомцам и громко реагируют, когда что-то не так", – рассказала Джесперсен.
По её словам, неприхотливость чихуахуа делает эту породу доступной даже для новичков.
Померанский шпиц
Пушистый и миниатюрный, но серьезно относится к роли охранника дома.
"Новички часто недооценивают, насколько эта порода внимательна, но каждый, кто жил со шпицем, знает – он ничего не упускает", – отметила Джесперсен.
Своими размерами шпиц не запугает злоумышленника, но точно сообщит хозяевам, что кто-то пришел.
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