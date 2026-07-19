7 пород собак-охранников для тех, кто заводит собаку впервые

Они не агрессивны, а насторожены – и именно эта черта делает их такими ценными охранниками дома.

Кинологи рассказали, какие породы собак лучше всегоподойдут для охраны людям, которые впервые решили завести четвероногого друга, пишет PetLife.

По словам специалистов, лучшие охранники – это не обязательно самые агрессивные собаки.

Главное – лояльность, бдительность и способность хорошо поддаваться дрессировке, при этом оставаясь спокойными в быту.

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Итак, список из 7 пород.

Немецкая овчарка

Эту породу назвали одной из самых природно защитных.

"Они стремятся учиться, глубоко преданны и обладают инстинктивным пониманием своего окружения, что делает их эффективными охранниками без необходимости длительной дрессировки", – рассказала ветеринар Джесперсен.

Добавив, что овчарки "могут очень громко предупреждать злоумышленника держаться подальше" и будут защищать имущество и людей от любой угрозы.

Боксер

Несмотря на игривый характер, боксер – бдительный, смелый и преданный защитник семьи.

"Их дружелюбный нрав позволяет легко сблизиться с ними, а прочная связь – основа поведения любого хорошего охранника", – пояснила Джесперсен.

По словам другой ветеринарки Гроттини, эти собаки очень преданны защите своей семьи, хотя владельцам придется успевать за их энергичностью.

Доберман-пинчер

Атлетичные, умные и преданные доберманы быстро привязываются к хозяевам.

"Новичков часто пугает репутация этой породы, но хорошо социализированный доберман – одна из самых послушных крупных охранных собак", – отметила Джесперсен.

По её словам, доберман быстро усваивает команды, что является преимуществом для владельца без опыта дрессировки.

Родезийский риджбек

Породу, выведенную для охоты на львов в Южной Африке, описывают как спокойную и уверенную.

"Это не реактивная и не слишком лающая порода, но собаки наблюдательны и будут лаять, чтобы дать понять, что что-то не так", – рассказала Джесперсен.

Эта порода защищает благодаря своему присутствию и бдительности, а не агрессии.

Мини-шнауцер

Компактная, но очень бдительная собака. Они от природы насторожены, территориальны, но не агрессивны, и их лай слышен гораздо дальше, чем можно ожидать.

По словам Гроттини, мини-шнауцер очень умный и будет предупреждать о любом необычном происшествии вокруг дома, оставаясь при этом легко социализируемым.

Чихуахуа

Самая маленькая порода в списке оказалась одной из самых эффективных "сигнализаций".

"Они остро чувствуют энергию хозяина, чрезвычайно настороженно относятся к незнакомцам и громко реагируют, когда что-то не так", – рассказала Джесперсен.

По её словам, неприхотливость чихуахуа делает эту породу доступной даже для новичков.

Померанский шпиц

Пушистый и миниатюрный, но серьезно относится к роли охранника дома.

"Новички часто недооценивают, насколько эта порода внимательна, но каждый, кто жил со шпицем, знает – он ничего не упускает", – отметила Джесперсен.

Своими размерами шпиц не запугает злоумышленника, но точно сообщит хозяевам, что кто-то пришел.

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