Германия и Франция отказываются от совместного танка нового поколения, - СМИ

MGCS должна была обеспечить обе страны единым семейством бронетехники следующего поколения.

Германия и Франция сократили совместную программу разработки танков Main Ground Combat System (MGCS), которая должна была привести к созданию единого боевого танка нового поколения. Как пишет Defence Blog, после последнего заседания франко-немецкого Совета министров из официальных формулировок исчезло любое упоминание о разработке совместной бронеплатформы.

Отмечается, что MGCS должна была обеспечить обе страны общим семейством бронетехники следующего поколения, построенной на одном общем шасси, для замены немецких танков Leopard 2 и французских танков Leclerc, начиная примерно с 2040 года.

В то же время Министерство обороны Германии сообщило, что стороны будут работать над "платформонезависимыми технологиями" для перспективных пилотируемых и беспилотных бронемашин и их взаимодействия с боевыми танками. Эксперты считают, что такое изменение формулировок свидетельствует о том, что первоначальный замысел создания единого танка для замены Leopard 2 и Leclerc фактически прекращен.

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Программа MGCS была запущена в 2017 году и предусматривала создание семейства боевых машин на общем шасси с вводом в эксплуатацию примерно с 2040 года. Однако проект неоднократно сталкивался с разногласиями между участниками, прежде всего из-за споров о распределении работ после присоединения Rheinmetall в 2019 году, что затруднило распределение производственных работ, о котором договорились обе страны.

Когда Германия и Франция подписали меморандум о взаимопонимании относительно промышленных обязательств по MGCS в апреле 2024 года, в соглашении было однозначно указано, что единое шасси послужит основой для всего семейства машин MGCS.

Но сторонам так и не удалось достичь согласия по ключевым элементам, в частности по башне и артиллерийскому комплексу. Было принято компромиссное решение: каждая страна будет отдельно разрабатывать собственную систему вооружения, а окончательный выбор планировалось сделать после испытаний.

Такой подход нарушал основополагающий принцип программы - предотвращение дублирования исследовательских работ между двумя странами, и наблюдатели, следившие за франко-немецкими танковыми проектами, описывали закулисные отношения как далеко не гармоничные в последние годы.

В то же время Франция отдельно разрабатывает промежуточный танк, сочетающий французскую башню с системой ASCALON и шасси немецкого производства, рассчитанный примерно на 200 машин.

Сотрудничество Франции и Германии

Как сообщал УНИАН, ранее лидеры Германии и Франции договорились не продолжать знаковый проект по разработке и строительству истребителя нового поколения.

По информации немецких официальных лиц, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили этот проблемный проект и пришли к выводу, что нет перспектив выхода из многомесячного тупика между оборонными компаниями, вовлеченными в проект.

В связи с этим Мерц посоветовал Макрону больше не продолжать работу над созданием совместного истребителя.

Такое решение было принято в тот момент, когда западные военные чиновники предупредили о растущей угрозе со стороны РФ, а США усиливают давление на Европу с целью ее перевооружения.

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