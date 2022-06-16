Макрон заявил, что этим визитом политики посылают сигнал единства украинцам.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги, которые сегодня прибыли в Киев, намерены продемонстрировать свою поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что на организацию этого совместного визита ушло несколько недель. Лидеры трех стран ЕС намерены преодолеть критику в Украине за их реакцию на полномасштабное вторжение РФ.

"Это важный момент. Это сигнал единства, который мы посылаем украинцам", - сказал Макрон по прибытии в Киев

Представитель Елисейского дворца, отвечая, почему визит происходит именно сейчас, сказал, что его лучше было совершить перед саммитом ЕС. На нем будет обсуждаться заявка Киева на членство. В пятницу свое решение по этому вопросу должна объявить Еврокомиссия.

"Мы подошли к моменту, когда нам, европейцам, нужно послать четкие политические сигналы Украине и ее народу, когда он героически сопротивляется", - сказал неназванный представитель администрации Макрона.

В свою очередь Драги во вторник заявил о необходимости начать "как можно скорее" переговоры с Россией. При этом он добавил, что они должны быть на условиях, которые Украина считает приемлемыми.

По данным СМИ, на встрече с тремя лидерами президент Владимир Зеленский подтолкнет их к отправке большего количества оружия, чтобы помочь ВСУ противостоять российским оккупантам.

При этом советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив пишет, что Макрон, Шольц и Драги "везут нам кандидатство в ЕС и просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным".

Что предшествовало визиту

13 мая 2022 года стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путина".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

12 июня 2022 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призыв "не унижать Россию". Дипломат указал, что для российского президента Владимира Путина неважно, как западные страны воспринимают РФ.