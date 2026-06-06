Гордон показал фото с Зибровым и Билоножко, сделанное 27 лет назад: как они выглядели

Журналист поделился в сети архивным снимком.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее показал архивное фото с актрисой Ольгой Сумской, опубликовал новый уникальный кадр. На этот раз он позировал в компании двух народных артистов Украины.

Речь идет о Павле Зиброве и Виталии Билоножке, который умер в 2024 году от остановки сердца. Гордон опубликовал снимок в своем Instagram. Кстати, оба артиста на фото стоят с сигаретами в руках и о чем-то разговаривают с журналистом. Тогда Павлу Николаевичу было 42 года, Виталию Васильевичу – 46, а Дмитрию – 32 года.

"1999 год, с моими любимыми Павлом Зибровым и Виталием Белоножком. Фото Феликса Розенштейна", – подписал Гордон.

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Интересно, что сам Зибров уже отреагировал на архивное фото. В комментариях певец оставил лаконичную фразу: "Были времена!".

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал фото с певицей Лаймой Вайкуле. Совместный снимок был сделан 35 лет назад, то есть тогда журналисту было 23 года, а исполнительнице – 36 лет.

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