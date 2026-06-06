Сердце гренландской акулы может биться столетиями, и вот почему

Эти акулы могут жить до 500 лет.

Гренландская акула - самое долгоживущее позвоночное животное, и она может помочь ответить на многие вопросы о старении.

Эта акула может вырастать до 5 м в длину, но даже это не самая захватывающая ее особенность, пишет ng.24. Это рекордсмен среди позвоночных, растущий на один сантиметр в год и достигающий половой зрелости только к 150 годам, но при этом способный жить до 500 лет.

Она обитает в Северной Атлантике, в глубоких арктических водах, плавает очень медленно (30 см/сек) и, вероятно, не может сильно разгоняться.

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При всем этом, акула сохраняет весьма здоровое сердце. Отмечается, что, например, у людей с возрастом запас сокращающихся клеток сердечной мышцы истощается, что приводит к ухудшению функционирования сердца.

А вот касательно гренландской акулы, не ясно, как ей удается избегать этих возрастных изменений. Ученые Института исследований старения им. Лейбница решили изучить этот вопрос.

Результаты исследования показали, что эта чрезвычайно долгоживущая акула не может избежать старения своего сердца, но по неустановленной причине это не влияет на продолжительность ее жизни. Скорее всего, сверхспособность этой рыбы заключается в том, что она поддерживает физиологические функции сердца, несмотря на повреждения его тканей.

Как стареет гренландская акула

Многие долгоживущие виды животных имеют физиологические особенности, которые не дают им серьезно болеть и помогают бороться с воспалением в организме, а также обеспечивают стабильность клеточных процессов. На основании предварительных генетических анализов было установлено, что эти признаки присутствуют и у гренландской акулы.

Для изучения сердца исследователи провели сравнение с двумя другими видами рыб: чрезвычайно недолгоживущим бирюзовым киллифиш, и черноплавниковой акулой. Исследователи изучили, как работают молекулы, указывающие на клеточное старение, у этих рыб и сколько таких молекул присутствует в клетках.

Ткани сердца гренландской акулы показали обычные признаки старения. Исследователи смогли определить, что эти клетки подвергались значительной нагрузке в течение длительного периода времени. Однако, что удивительно, эти преобразования и изменения не сопровождались потерей функций в тканях сердца. Несмотря на все это, сердце гренландской акулы смогло выполнять свою функцию, компенсируя последствия старения.

Таким образом, результаты исследования показали, что долголетие не предотвращает старения, но способно ослаблять и противодействовать ему в течение длительного времени. Долголетие свидетельствует о биологической устойчивости, и понимание этих процессов будет иметь важное значение и для человека, чтобы сделать старение здоровым.

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