Ян Липавский заявил, что президенту РФ все равно, что думают на Западе.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призыв "не унижать Россию". Дипломат указал, что для российского президента Владимира Путина неважно, как западные страны воспринимают РФ.

Об этом сообщают Ceske Noviny.

"Россия – агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни не унижение. Макрон, наверное, не очень разбирается в вопросе - Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", – заявил Липавский.

При этом он подчеркнул, что нельзя допустить в Украине "чехословацкий сценарий" 1938 года, когда нацистской Германии отдали часть территории.

"Дипломатические переговоры должны вести в первую очередь сами украинцы. Мы должны держать украинцев в игре", – подытожил дипломат.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 мая стало известно, что Макрон предложил президент Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путину".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

На сайте президента Украины даже появилась петиция, посвященная словам французского президента. Ее суть — предложить Макрону поделиться территориями с Россией ради "сохранения лица" Путину.

Позже представитель Макрона попытался сгладить ситуацию и заявил, что Франция желает победы Украине и возращения территориальной целостности нашего государства, а в словах Макрона "нет духа уступок" Путину или РФ.

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