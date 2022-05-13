Президент подчеркнул, что не согласился на это, ведь не собирается жертвовать территориями ради лица российского диктатора.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету. Это предложение украинский лидер решительно отклонил.

Об этом Зеленский заявил в интервью итальянским журналистам.

"Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. Я считаю, что у него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, она не будет ничего искать... Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что Макрон предлагал ему пойти на определенные уступки в отношении украинского суверенитета ради сохранения лица Путину.

"Мне кажется, что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы что-то кому-то сохранять и терять за это наши территории. Мне кажется, что это совсем несправедливо. Это потерянное время", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в свое время мировые лидеры позволили Гитлеру "думать о новом разделе мира". Нечто подобное происходило на протяжении многих лет, пока Европа искала подход к Путину и РФ.

"Россия 24 февраля показала, что ей все равно на все уступки, и она заберет территорию, если решила это сделать. И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал. Но безо всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое", - сказал Зеленский.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и гражданские. Только в одном Мариуполе, по данным украинских властей, погибли более 20 тысяч человек.

13 апреля Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 не захотел называть действия россиян на украинской территории геноцидом.

"Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, поскольку эти два народа являются братскими", - сказал он.

После этого украинский президент Владимир Зеленский пригласил французского коллегу в нашу страну, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".

25 апреля стало известно, что Макрон одержал победу на президентских выборах. Французский лидер после этого обратился к своим сторонникам и вспомнил об Украине.

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