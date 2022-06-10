Американский военный стратег Эдвард Люттвак активно продвигал российскую идею референдума на Донетчине и Луганщине, как единственный вариант окончания войны.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко отреагировал на заявления о необходимости "сохранения лица" президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Цихоцкий отметил, что Россия сознательно создала такую ​​ситуацию, при которой союзники будут требовать пойти на уступки Путину.

"Ибо что для них Донетчина или Луганщина? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", - сказал польский дипломат.

"Сохранение лица" Путина:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 13 мая, что французский президент Эмманюэль Макрон подталкивал его согласиться на какие-либо уступки Путину, чтобы тот смог "сохранить лицо".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что желание европейцев дать Путину сохранить лицо излечит историю.

7 июня 2022 года американский военный стратег Эдвард Люттвак активно продвигал российскую идею референдума на Донетчине и Луганщине как единственный вариант завершения войны.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали имена лояльных западных "экспертов", через которых РФ пытается продвигать нарратив о своей "неизбежной" победе и необходимости Украине идти на уступки.

Вас также могут заинтересовать новости: