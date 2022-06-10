На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко отреагировал на заявления о необходимости "сохранения лица" президента страны-агрессора Владимира Путина.
Об этом он заявил в интервью "Укринформу".
Цихоцкий отметил, что Россия сознательно создала такую ситуацию, при которой союзники будут требовать пойти на уступки Путину.
"Ибо что для них Донетчина или Луганщина? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", - сказал польский дипломат.
"Сохранение лица" Путина:
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 13 мая, что французский президент Эмманюэль Макрон подталкивал его согласиться на какие-либо уступки Путину, чтобы тот смог "сохранить лицо".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что желание европейцев дать Путину сохранить лицо излечит историю.
7 июня 2022 года американский военный стратег Эдвард Люттвак активно продвигал российскую идею референдума на Донетчине и Луганщине как единственный вариант завершения войны.
Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали имена лояльных западных "экспертов", через которых РФ пытается продвигать нарратив о своей "неизбежной" победе и необходимости Украине идти на уступки.