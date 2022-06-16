Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путина".

Сегодня утром в Киев прибывают лидеры трех крупнейших стран Евросоюза.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд важных вопросов. Об этом сообщает Rainews.it.

Как сообщает издание, поездка, о которой не было объявлено из соображений безопасности, состоится за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС, к чему многие европейские страны относятся прохладно.

Основная цель поездки - продемонстрировать поддержку Украине.

По информации издания вторая цель – сигнал российскому президенту Владимиру Путину о том, что единство цели Европейского Союза не ставится под сомнение, даже при всех различных нюансах, вытекающих из не всегда совпадающих национальных интересов.

Третья цель, как пишет издание, заключается в том, что Италия, Франция и Германия хотят показать своим союзникам, в первую очередь Соединенным Штатам, что Союз обладает собственной стратегической автономией и ядром основателей, готовых вести Европу к еще большей интеграции, начиная с общей обороны и все более расширяющейся внешней политики. общий. Путь, который на самом деле ускоряет украинский кризис.

Война в Украине и "лицо Путина":

13 мая 2022 года стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путина".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на это заявил, что Путин должен сам найти способ "сохранить лицо". А посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на предложение Макрона следующим комментарием: "Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи".

12 июня 2022 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за призыв "не унижать Россию". Дипломат указал, что для российского президента Владимира Путина неважно, как западные страны воспринимают РФ.

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