Сибига: Путин отказался от переговоров, упустив шанс выйти из провальной для него войны

Положение России будет ухудшаться, а поражения станут все более унизительными, предупредил министр.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что отказ инициатора войны Владимира Путина согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским обернется для кремлевского диктатора плохими последствиями. Как подчеркнул глава МИД в сети X, никаких хороших новостей для россиян.

"Отклонив предложение президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны", – отметил Сибига.

По его убеждению, дальше для России все будет только хуже, поскольку потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения станут все более унизительными.

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"Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения", – подчеркнул Сибига

Дальнобойные удары в российском тылу будут усиливаться

В то же время, как отметил министр, в России уже нет безопасных мест, которые не подвергаются дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти.

Вместе с тем, международное давление не ослабнет – оно будет только ужесточаться. В частности, это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления.

Путин не достигнет своей цели в войне против Украины

"Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий", – заявил глава МИД.

Также, по словам министра, все это потому, что Путин не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. "Ему лучше отказаться от тщетных надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию", – заявил министр.

Как считает Сибига, России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.

Министр подытожил, что этот отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины.

Открытое письмо Зеленского – реакция Путина

Как сообщал УНИАН, 4 июня Зеленский написал первое за время полномасштабной войны открытое письмо Путину с призывом завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

В свою очередь, Путин заявил, что письмо Зеленского содержит "элементы хамства". По мнению Путина, целью этого письма является создание условий, чтобы их встреча была невозможна. При этом российский диктатор не видит смысла встречаться с Зеленским.

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