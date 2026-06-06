Сколько часов в сутки следует спать в зависимости от возраста: эксперты назвали точные цифры

Для большинства взрослых действительно оптимальным считается сон продолжительностью 7-9 часов в сутки.

Эксперты считают, что не всем людям требуется одинаковое количество сна. Поэтому издание Noklapja рассказало, сколько времени нужно для идеального ночного отдыха для разных возрастных групп и как понять, высыпаетесь ли вы.

Оптимальная потребность во сне значительно меняется с возрастом

По мнению экспертов, важно не только то, сколько часов мы спим, но и то, как мы чувствуем себя в течение дня.

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"Нам нужно не менее восьми часов сна. Это мы слышим с детства, и многие рассматривают это как универсальное правило. Если мы спим меньше, у нас возникает чувство вины. Если больше, мы боимся, что с нами что-то не так", - добавляют в материале.

Исследователи сна считают, что не существует единой цифры, которая подходила бы для всех людей. То, сколько отдыха нам нужно, частично зависит от нашего возраста, образа жизни, уровня стресса и состояния здоровья.

Почему наша потребность во сне меняется с годами?

Новорожденный ребенок проводит большую часть дня во сне, поскольку мозг и организм развиваются с невероятной скоростью. Поэтому по мере взросления потребность во сне постепенно уменьшается, однако значение отдыха не становится меньше.

В то же время во время сна закрепляются воспоминания, восстанавливается нервная система, регулируется гормональный фон, а также происходит ряд процессов, необходимых для физического и психического здоровья.

Поэтому специалисты следят не только за тем, сколько мы спим, но и за тем, является ли сон действительно восстанавливающим.

Сколько сна нам нужно в зависимости от возраста?

Согласно рекомендациям National Sleep Foundation, в разных возрастных группах идеальным считается разное количество отдыха:

в возрасте 0-3 месяцев: 14-17 часов;

в возрасте 4-11 месяцев: 12-15 часов;

в возрасте 1-2 лет: 11-14 часов;

в возрасте 3-5 лет: 10-13 часов;

в возрасте 6-13 лет: 9-11 часов;

в возрасте 14–17 лет: 8–10 часов;

в возрасте 18–64 лет: 7–9 часов;

в возрасте старше 65 лет: 7-8 часов.

"Итак, для большинства взрослых действительно оптимальным считается сон продолжительностью 7-9 часов в сутки. Однако это не означает, что всем нужно именно восемь часов", - добавляют в материале.

Важно не только количество

Есть люди, которые даже после шести с половиной часов сна энергично начинают день, тогда как другие даже после девяти часов отдыха чувствуют себя уставшими. Причина этого заключается в том, что качество сна не менее важно, чем его количество.

"Если кто-то ночью несколько раз просыпается, испытывает сильный стресс или, возможно, страдает расстройствами сна, то даже если он проводит достаточно времени в постели, его организм не обязательно сможет должным образом восстановиться. По мнению экспертов, именно поэтому стоит в первую очередь обращать внимание на то, как мы чувствуем себя в течение дня", - отмечается в публикации.

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