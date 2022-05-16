Украина стремится восстановить полную территориальную целостность.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил потенциальные территориальные уступки России, которые могли бы привести к прекращению огня.

Об этом Кулеба заявила в интервью Bloomberg TV.

Министр отказался комментировать, предлагал ли Эммануэль Макрон принять требования Кремля, чтобы "сохранить Путину лицо".

"Искать способы сохранить лицо Путину – просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность, включая оккупированные районы Донбасса, а также Крым.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим", – сказал он.

Кулеба также подтолкнул колеблющихся лидеров ЕС к одобрению заявки Украины на получение статуса кандидата. Перспективу отклонения заявки глава МИД назвал "моральным провалом".

"Между выдвижением кандидатуры и членством проходит длительный процесс переговоров о вступлении, реформы, переходы — много чего может произойти, и они могут быть заблокированы на любом этапе. Цель быстрого обретении статуса — политическая, отправить украинцам сигнал о том, что страна — "один из нас", – сказал министр.

Ранее Кулеба уже говорил, что Украина изменила свою "картину победы" в войне с Россией. Сейчас Украина хочет полного освобождения территорий от оккупации.

Напомним, издание Politico писало, что некоторые западные лидеры обеспокоены возможными последствиями победы Украины в войне. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

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