Юрист объяснила, что могут и чего не могут делать сотрудники ТЦК, а также как действовать, если они превышают свои полномочия.

В последнее время вопросы о полномочиях ТЦК и границах законности во время мобилизационных мероприятий вызывают в украинском обществе немало дискуссий. Особенно часто обсуждаются ситуации, когда людей насильно задерживают, изымая при этом личное имущество, например, телефоны.

Адвокат Юлия Антонюк рассказала в комментарии УНИАН, имеют ли право ТЦК задерживать людей и запрещать телефонные звонки, а также что делать в случае нарушений с их стороны.

Имеют ли право ТЦК задерживать – юридические основания

Антонюк прямо указала, что сотрудники ТЦК не имеют права ни задерживать людей, ни изымать у них телефоны без законных оснований:

Видео дня

"Задерживать могут только правоохранительные органы, в соответствии с законом о Национальной полиции (постановление № 560) или в рамках решения суда".

По ее словам, ТЦК является органом военного управления, а не правоохранительной структурой, поэтому его полномочия ограничены законами о мобилизации и воинской обязанности, а также подзаконными актами Кабинета Министров. Ни одна из этих норм, как подчеркнула эксперт, не предусматривает права конфисковывать мобильные телефоны или изымать какие-либо другие личные вещи.

В то же время она отметила, что, вопреки тому, имеют ли право ТЦК забирать телефон по закону, на практике ситуация часто выглядит иначе:

"Телефоны забирают и возвращают уже после того, как человек мобилизован, чтобы родственники не обратились в полицию, например, и не написали жалобы в вышестоящие органы".

Далее речь пойдет о том, как действовать в такой ситуации.

Имеют ли право ТЦК задерживать – что делать родственникам

В таких случаях адвокат посоветовала родственникам действовать без промедления и сразу фиксировать возможное нарушение.

Также, по ее словам, нужно обратиться в полицию с заявлением о возможном незаконном лишении свободы. В нем следует подробно описать обстоятельства: время, место, куда ТЦК доставили человека, и почему есть основания считать действия незаконными:

"После этого материалы могут быть переданы в Государственное бюро расследований для проверки и возбуждения уголовного производства".

Кроме того, по мнению специалиста, имеет смысл параллельно подавать жалобу в областной ТЦК, которому подчиняется соответствующий районный центр. В ней также необходимо подробно изложить обстоятельства задержания, указать дату, время, место и описать возможные нарушения со стороны сотрудников.

И если с тем, имеют ли право ТЦК задерживать людей, еще могут возникнуть юридические сложности, то применение силы или нанесение телесных повреждений уже является серьезным нарушением, которое также важно зафиксировать:

"Если человеку стало плохо в ТЦК, нужно вызвать скорую, чтобы врачи это зафиксировали и в дальнейшем можно было бы использовать это для проведения служебного расследования".

Она также отметила, что отсутствие телефона у задержанного может создавать дополнительные риски, особенно если ему не была предоставлена возможность вызвать помощь.

Более того, если это приведет к серьезным последствиям для здоровья человека, такая ситуация может иметь признаки уголовного правонарушения, и ответственность за нее возлагается на руководителя ТЦК и тех военных, которые доставили человека.

Имеют ли право ТЦК задерживать – что делать человеку с отсрочкой

Самому задержанному эксперт также посоветовала зафиксировать всю возможную информацию: попросить лист бумаги и самостоятельно записать, кто именно его доставил, когда это произошло и при каких обстоятельствах.

Такие данные могут быть переданы родственникам или адвокату для дальнейших действий.

Также, по ее словам, человек имеет право попросить телефон, чтобы связаться с родными или обратиться в полицию, даже если в реальности это не всегда имеет смысл:

"Если рядом уже есть правоохранители, вызов другого наряда ограничится формальной проверкой, после которой могут заявить, что человек якобы нарушил правила воинского учета".

На вопрос, могут ли ТЦК забрать с броней, Антонюк также дала утвердительный ответ: даже при наличии бронирования или отсрочки военные могут не принимать это во внимание и доставить мужчину в отделение для проверки.

"На практике может случиться так, что сейчас есть бронирование, а когда приехал - его уже нет, потому что они сами могут его отменить", – отметила Антонюк.

При этом, по ее словам, работодатель, как правило, может подать заявку на возобновление бронирования, поскольку информация о его отмене отображается в приложении "Дія". Однако повторное подтверждение может занять до 72 часов.

Если же человека за это время уже направили в учебный центр, важно проверить, был ли издан официальный приказ о мобилизации – при его наличии вопрос придется решать в судебном порядке, собирая все доказательства.

Кроме того, адвокат посоветовала успеть сделать скриншот в приложении "Резерв+", чтобы было проще доказать наличие бронирования на момент задержания.

Как подытожила адвокат, забрать человека из распределительного центра на основании незаконности его задержания возможно, однако обычно это требует много времени и усилий, поэтому семье желательно заранее заключить договор с адвокатом, который будет действовать от ее имени.

Ранее мы писали, имеют ли право сотрудники ТЦК заходить в дом.

справка Юлия Антонюк Адвокат Юлия Антонюк - адвокат. Училась в Национальной академии внутренних дел на эксперта-криминалиста. После окончания вуза работала в Киеве следователем. Затем уволилась и пошла работать юристом. Впоследствии начала заниматься адвокатской деятельностью.

Вас также могут заинтересовать новости: