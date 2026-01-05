Руководил операцией по освобождению Змеиного: что известно об исполняющем обязанности главы СБУ Хмаре

До этого Хмара занимал должность начальника Центра спецопераций "А" СБУ.

5 января Василий Малюк сообщил, что ушел с должности главы Службы безопасности Украины. В тот же день на сайте Президента Украины появился указ, которым Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности Председателя Службы безопасности Украины Евгения Хмару. УНИАН рассказывает, что сейчас известно о нем.

Евгений Хмара СБУ: биография

Евгений Хмара - опытный спецназовец, который с 2011 года проходил военную службу в Центре спецопераций "А" СБУ. В сети довольно мало информации о его прошлом, как и о большинстве работников Службы безопасности. Известно, что 24 августа 2023 года Евгений получил звание бригадного генерала. В этом же году его назначили начальником "Альфы".

Уже в следующем году Хмаре было присвоено звание генерал-майора.

Генерал-майор Евгений Хмара отмечен рядом ведомственных и государственных наград. Среди них, за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Украинскому народу и военной присяге он удостоен чести быть полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого (I-III степень), а также награжден орденом "За мужество" III степени и знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Евгений Хмара: какими спецоперациями известен

Из открытых источников известно, что Евгений Хмара руководил операцией по освобождению острова Змеиный, которая состоялась в 2022 году.

"Освобождение Змеиного - одна из знаковых побед над врагом. Не только военная, но и экономическая и психологическая. Это позволило разблокировать Черное море. Для бойцов ЦСО "А" СБУ было честью участвовать в этой спецоперации и достойно реализовать ее", - сказал Хмара уже в 2023 году, комментируя эту операцию.

Он также отметил, что операцию по освобождению украинского острова в Черном море готовили тщательно. В частности, командование собирало информацию и отрабатывало детали на макете острова.

Во время выполнения этой операции погибли два спецназовца, которым посмертно было присвоено звание Героев Украины.

"Это пример чрезвычайной самоотверженности украинских военных, готовых выполнить задание любой сложности ради победы. Даже ценой своей жизни. Мы должны ценить те усилия, которые приложили ребята. Должны помнить имена наших павших Героев", - отмечал Хмара в 2023 году.

Кроме того, центр специальных операций "Альфа" известен своими ударами по российским целям и выполнением задач на линии фронта. Только в течение последних двух недель 2025 года спецподразделение ликвидировало более 2100 оккупантов и уничтожило:

7 танков

45 ББМ

13 артиллерийских систем и РСЗО

3 ПВО и 2 системы РЭБ/РЭР

255 единиц автотранспорта

295 БпЛА и 293 антенны и узлы связи

1061 вражескую позицию и укрепления

5 складов с боеприпасами и 2 склада с горюче-смазочными материалами

Также спецназовцы "Альфа" с начала полномасштабной войны сосредоточились на уничтожении российской ПВО. Известно, что за это время бойцами подразделения было уничтожено более 500 единиц российских систем противовоздушной обороны.

Кроме того, в сети сообщается, что бойцы "Альфы" при участии Евгения Хмары принимали активное участие в отражении наступления россиян на Киев. А после этого генерал-майор Евгений Хмара воевал с россиянами в Донецкой области.

