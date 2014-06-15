Переговоры Украина-Россия-ЕС по газовым вопросам возобновились в Киеве

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Европейской комиссии.

"Переговоры между сторонами продолжились", - сообщили в ЕК.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Киеве в отеле «Хилтон» проходил очередной раунд переговоров по урегулированию газового спора между главами Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома».

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В переговорах принимали участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и Еврокомиссар Гюнтер Эттингер.

Трехсторонние переговоры по газу в формате Россия-Украина-ЕС, состоявшиеся в субботу, завершились безрезультатно.

Глава делегации - руководитель российского газового монополиста "Газпрома" Алексей Миллер покинул отель без объяснения причин.

13 июня, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам, областным государственным администрациям и руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с понедельника, 16 июня, переходить на план функционирования энергетической отрасли в условиях прекращения поставок российского газа.

Поручение премьера прозвучало после заявлений о срыве украинско-российских переговоров по газу, проводившихся с начала июня. Во время переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долл. за тысячу кубометров с учетом скидки 100 долл.

Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отказаться от этой скидки. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за 1 тыс. кубометров.

”Газпром” ожидает перечисления Киева 1,95 миллиарда долларов до 16 июня, в противном случае по поставкам газа Украине Россия угрожает ввести режим предоплаты.

13 июня, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что европейские компании предлагают Украине закупать у них газ по цене ниже 326 долл. за тысячу кубометров и Украина планирует согласиться на эти предложения.