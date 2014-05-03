Как горел Дом профсоюзов в Одессе

По состоянию на 20:21, проукраинские активисты ликвидировали на Куликовом поле лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Оттуда по проукраинских активистах вели прицельный огонь из огнестрельного оружия. Чуть позже по неизвестным причинам в здании начался пожар.

В 22:40 сообщалось, что в результате пожара 38 человек погибли: 8 - выпрыгнули из окон во время пожара и 30 - задохнулись угарным газом.

Фотогалерея "В Одессе горел Дом профсоюзов, есть жертвы"

Чуть позже стало известно, что количество жертв столкновений в Одессе превысило 40 человек, пострадавших - 174