Сегодня в сети появилась информация о вспышке ящура в Казахстане - и это сразу вывело региональную ветеринарную проблему на уровень межгосударственного кризиса.

То, что сейчас происходит вокруг ящура в России, Казахстане и частично Китае – это уже давно не просто эпидемии. Это системный сбой, в котором сошлись страх потери экспортных доходов, управленческая бездарность и традиция скрывать проблему до последнего. Страх сообщить наверх плохую новость присутствует не только у российских военных.

Казахстан реагирует быстро и формально правильно: закрывает границы для животных и сырья, ограничивает импорт, запускает массовую вакцинацию. Эксперты прямо указывают на источник угрозы – распространение инфекции из соседних стран, прежде всего России. Но ключевая проблема в том, что сама Россия ведет себя так, будто эпидемии нет, хотя все её действия говорят об обратном.

Видео дня

Массовый забой скота, который уже охватил огромную территорию – от Сибири до Поволжья, – это типичная реакция на ящур. Иначе такие меры просто не имеют смысла. Но при этом власти избегают самого слова "ящур". Причина предельно прагматична: официальное признание эпидемии автоматически обрушит экспорт. Мясо, молочная продукция, корма – всё окажется под запретом. Рынки, прежде всего китайский, закроются мгновенно. Это миллиарды потерь, а при убитой экономике такие убытки могут оказаться смертельными. Поэтому возникает парадокс: с болезнью борются как с ящуром, но публично её не существует.

Эта двойная реальность – главный фактор дестабилизации. Вместо прозрачного карантинного режима запускается силовая кампания. У фермеров изымают скот, часто без объяснений, под разными предлогами – от "пастереллёза" до "бешенства". Люди выходят на протесты, перекрывают дороги, угрожают крайними мерами, вплоть до самосожжения – в ответ получают штрафы, задержания и давление. В итоге эпидемия превращается не только в экономическую, но и в социальную проблему.

Отдельный тревожный сигнал – версия о возможной ошибке в вакцинации. В условиях централизованной системы достаточно одного сбоя – неправильной дозировки, дефектной партии или методической ошибки, – чтобы запустить цепную реакцию. Масштаб распространения инфекции косвенно указывает именно на системный сбой, а не на локальные очаги.

Но есть и ещё более опасный аспект, о котором всё чаще говорят неофициальные источники в Telegram. В сети уже появляется множество видео, на которых видно, что так называемые скотомогильники в России не соответствуют элементарным требованиям безопасности: туши животных не сжигаются должным образом, остаются открытыми, их растаскивают дикие животные и птицы. Это означает, что вирус получает идеальные условия для дальнейшего распространения – уже вне какого-либо контроля.

В такой ситуации речь идёт не просто о внутренней проблеме одной страны. При подобной халатности ящур способен разлететься далеко за пределы региона с ошеломляющей скоростью – через миграцию животных, птиц, транспортные цепочки и серые поставки продукции. Любые границы становятся условностью.

Китай в этой истории действует жёстко и без лишних иллюзий: выявили новый штамм – уничтожили поголовье, локализовали очаг. Это болезненно, но предсказуемо и понятно рынку. В отличие от российской модели, где непрозрачность сама становится фактором распространения риска. Это может стать более страшной проблемой, чем COVID, как в моменте, так и в перспективе. Так как уничтожение поголовья неизбежно, продовольственный кризис и новый виток экономического хаоса ожидают регионы и целые страны.

Казахстан, несмотря на более рациональные шаги, тоже не избежал проблем с прозрачностью. Власти не раскрывают, какие именно вакцины и препараты применяются, насколько они эффективны. Это критический момент: без открытых данных невозможно оценить, не повторяется ли тот самый сценарий с технологической ошибкой, который уже мог стать триггером кризиса в России.

Дополнительную угрозу создают природные факторы – в частности, миграция сайгаков и птиц. Их мобильность делает любые административные границы условными. Если вирус закрепляется в дикой фауне, ситуация выходит из-под контроля и превращается в затяжную региональную проблему.

В итоге мы видим классическую картину: попытку одновременно сохранить экспорт, скрыть масштаб проблемы и управлять последствиями жесткими силовыми методами. Но такая модель не работает в биологии. Вирусы не реагируют на цензуру и административные запреты. И чем дольше сохраняется режим недосказанности, тем выше риск, что ветеринарный кризис окончательно перерастёт в экономический и глобальный эпидемиологический фактор.

В этом смысле проблема выходит далеко за рамки сельского хозяйства. Россия сегодня становится источником риска не только из-за своей агрессивной войны и угрозы новых войн, но и из-за системной халатности в обращении с эпидемиями. Это уже угроза, которая потенциально касается не только соседних стран, но и глобальной биобезопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: