СМИ: Число жертв столкновений в Одессе превысило 40 человек, пострадавших - 174
00:54, 03 мая 2014Политика
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25 пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
Число жертв столкновений в Одессе превысило 40 человек / REUTERS
По состоянию на 22:00 часа 2 мая в больницы Одессы обратились 174 человека, пострадавших в ходе столкновений, сообщает Думская.net.
Как сообщает пресс-служба мэрии, 77 пострадавшим потребовалась госпитализация, 25 из них - в очень тяжелом состоянии. Одесситов просят сдавать кровь.
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«Одесские медики работают в усиленном режиме, оказывая пострадавшим необходимую помощь во всех больницах города», - говорится в сообщении.
Что касается погибших, то в 21:00 оперативному штабу было известно о 41 жертве. Через час появилась информация о том, что двое пострадавших умерли в больнице.
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