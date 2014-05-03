СМИ: Число жертв столкновений в Одессе превысило 40 человек, пострадавших - 174

По состоянию на 22:00 часа 2 мая в больницы Одессы обратились 174 человека, пострадавших в ходе столкновений, сообщает Думская.net.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 77 пострадавшим потребовалась госпитализация, 25 из них - в очень тяжелом состоянии. Одесситов просят сдавать кровь.

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«Одесские медики работают в усиленном режиме, оказывая пострадавшим необходимую помощь во всех больницах города», - говорится в сообщении.

Что касается погибших, то в 21:00 оперативному штабу было известно о 41 жертве. Через час появилась информация о том, что двое пострадавших умерли в больнице.