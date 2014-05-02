В Одессе во время пожара в Доме профсоюзов погибли 38 человек, 8 из них выпрыгнули из окон

В Одессе во время пожара на Куликовом поле в Доме профсоюзов погибли люди.

Как передает корреспондент УНИАН, огнем охвачены второй и четвертый этаж 5-этажного здания. Некоторые, спасаясь от огня, начали выпрыгивать из выбитых окон. Количество погибших уточняется. На земле лежит много неподвижных тел, некоторые накрыты флагами Украины. Из здания по проукраинским активистам вели прицельный огонь из огнестрельного оружия.

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На место прибыли спасатели, машины скорой помощи, милиция, а также группа спецподразделения, которая задержала несколько сепаратистов.

Из здания продолжается эвакуация людей.

Как заявила УНИАН помощник начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Майя Гринько, управление пока не располагает информацией о количестве погибших, в результате пожара в Доме профсоюзов.

«Из здания спасатели эвакуировали 20 человек, из которых 4 не могли передвигаться и спасатели помогли им выйти», - заявила Гринько.

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В тоже время, как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, во время противостояния между сторонниками Евромайдана и антимайдана, которое началось в Одессе в районе Соборной площади, продолжилось на Куликовом поле.

«В больницы города обратились 40 пострадавших, ранены 10 работников милиции. Кроме того, в ходе противостояния был совершен поджог здания профсоюзов. В настоящее время пожар ликвидирован. В результате 38 человек погибли: 8 - выпрыгнули из окон во время пожара и 30 - задохнулись угарным газом», - сообщили в отделе.

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Как сообщают представители милиции, столкновения на Куликовом поле продолжаются, более 30 человек задержаны и доставлены в райотделы милиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проукраинские активисты ликвидировали на Куликовом поле лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Антимайдановцы скрылись в здании, находящемся на Куликовом поле и отстреливались, а также бросали камни. Активисты выбили входную дверь и ворвались в здание.