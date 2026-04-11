Иногда именно расстояние между кустами решает, как перец приживется после посадки и насколько будет урожайным.

Плотная посадка перца давно вызывает споры среди огородников: одни считают ее ошибкой, другие – отличным способом повысить урожай. На практике при близком размещении растения формируют довольно плотный, устойчивый "массив", в котором соседние стебли поддерживают друг друга, снижая риск полегания.

Разберемся, как лучше сажать перец – по одному или по два на место, и какие преимущества и недостатки есть у каждого метода.

С одной стороны, при более свободной посадке растения получают больше света и воздуха, но с другой – они также требуют больше внимания. Дело в том, что усиленный рост боковых побегов, особенно в нижней части, приводит к необходимости частого пасынкования (то есть их удаления). Но постоянная обрезка не только трудозатратна, но и отвлекает питательные вещества от самого растения, что в определенной степени нивелирует эффект свободной посадки.

А вот посадка перца в теплицу по два, помимо уже названного преимущества, также играет немалую роль в защите плодов от перегрева: плотная листва создает тень, что уменьшает риск солнечных ожогов и потери урожая. Это особенно актуально ближе к лету, когда высокая температура начнет заметно сказываться на растениях.

Еще один фактор, почему перец сажают по два в лунку – улучшение опыления. Перец в основном самоопыляемый, но этот процесс может нарушаться из-за внешних условий.

Так, например, при высокой влажности пыльца становится слишком липкой, а при сухости воздуха и температуре выше +35 °C – перестает действовать (становится стерильной).

В таких случаях тесное расположение растений помогает частично реализовать перекрестное опыление с помощью насекомых или ветра, что повышает шансы на образование завязей.

Более того, при умеренной загущенности растения формируют более сбалансированную надземную массу и тратят ресурсы преимущественно на плоды.

На каком расстоянии сажать перец в теплице

Часто практикуется посадка перца в грунт по 2 штуки в одну ямку на расстоянии 5–10 см друг от друга. Расстояния между такими группами составляют 50–70 см в зависимости от сорта, между рядами – около 30 см. Такой способ снижает потребность в подвязке и пасынковании, намного облегчая уход.

Однако у плотной посадки есть и минус – высокий риск заболеваний. Загущенные посадки создают благоприятные условия для распространения болезней, поэтому желательно использовать подкормки, повышающие сопротивление болезням и вредителям.

В итоге, сколько перца садить в одну лунку – решать вам. Плотная посадка не подходит для всех ситуаций, но при правильном подходе помогает повысить устойчивость и самостоятельность растений, облегчая, прежде всего, свою работу на огороде.

Ранее мы писали, что нужно добавить в лунку при посадке перца.

