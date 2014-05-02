В Одессе проукраинские активисты ликвидировали лагерь сепаратистов

В Одессе проукраинские активисты ликвидировали на Куликовом поле лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, на Куликово поле пришли несколько сот проукраинских активистов и подожгли палатки сепаратистов. Антимайдановцы скрылись в здании, находящемся на поле и отстреливались, а также бросали камни.

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Активисты выбили входную дверь и ворвались в здание. Внутри, как пояснили УНИАН активисты, были также заблокированы двери во всех кабинетах, откуда сепаратисты отстреливались.

Сейчас в здании пожар, причина – пока неизвестна.

Видео Виталий Уманец