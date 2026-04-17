Украина работает над созданием собственной системы ПВО, – Зеленский

Такое решение позволит обеспечить Украине защиту на десятилетия, отметил президент.

Украина ежедневно общается с партнерами по поводу передачи Киеву ПВО и движется к тому, чтобы создать собственную систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить средства противовоздушной обороны – все необходимые форматы ПВО – системы, ракеты и т. д. Это серьезная стратегическая задача для Украины – реальная задача, которая обеспечит защиту на десятилетия. Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, – пакеты вооружений, возможность производить необходимое вооружение, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база, – это ключевые вещи", – сказал Зеленский.

Украинская ПВО: важные новости

Ранее стало известно, что Украина и Германия работают над созданием собственных средств противодействия баллистическим ракетам. Отмечается, что из-за нехватки систем Patriot внимание привлекает украинская разработка "Фрея". Этот проект предусматривает создание баллистического щита в Европе.

Видео дня

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что частная компания впервые сбила в Украине реактивный "Шахед", летевший со скоростью 400 километров в час. Он отметил, что речь идет о группе частной ПВО из Харьковской области.

