СБУ: внешнее нападение на блокпост в Славянске инсценировали

Этой ночью в Славянске, кроме диверсантов и криминальных элементов, которых поддерживает спецназ РФ, не было представителей ни одной украинской организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

“Установлено, что этой ночью в Славянске не было ни одной организации, кроме самих диверсантов и представителей криминалитета, которых поддерживают и вооружают офицеры ГРУ ГШ ВС РФ. Это подтверждают оперативно-следственные действия, которые осуществляют на месте правоохранительные органы Украины”, - отметили в СБУ.

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В спецслужбе также опровергли информацию некоторых российских СМИ, которые уверяют, что в инциденте якобы принимали участие представители “Правого сектора”.

По данным СБУ, в результате инсценировки внешнего нападения на блокпост в Славянске и расстрела нескольких автомобилей погиб один человек.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, сегодня ночью в Славянске во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а трое получили ранение.

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«В городе Славянск Донецкой области 20 апреля около 3.00 на блокпосту между двумя группами граждан возникло вооруженное столкновение. В результате этого один человек погиб и три получили огнестрельные ранения. Потерпевшие госпитализированы», - говорится в сообщении МВД.

В сообщении подчеркивается, что подробности данного инцидента уточняются.