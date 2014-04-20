МВД сообщает о трех погибших в ночной перестрелке в Славянске

20 апреля ночью на блокпосту с. Былбасовка на въезде в Славянск погибли три человека, а не один, как сообщалось ранее, пишет ТСН.ua.

Как сообщила пресс-служба МВД, двое из погибших были местными жителями, которые дежурили на блокпосте, а лицо третьего сейчас устанавливается. Кроме того, еще трое человек получили ранения, двое из трех от госпитализации отказались.

Читайте такжеСНБО: информация о причастности «Правого сектора» к перестрелке в Славянске - провокация РФ

По данным министерства, в 02.20 к указанному блокпосту подъехали неизвестные лица на четырех автомобилях и открыли огонь в людей, которые там дежурили. В ответ тоже раздались выстрелы.

Затем неизвестные на двух автомобилях, около двенадцати человек, уехали с места происшествия в направлении Харьковской области. При этом они забрали с собой убитых и раненых, их количество неизвестно. Два их автомобиля, которые остались на месте, были уничтожены активистами в результате поджога.

Читайте такжеРоссия обвиняет "Правый сектор" в нарушении пасхального перемирия

Правоохранителями проводится проверка по предварительной правовой квалификации по ст. 115 ч. 1 УК Украины "Умышленное убийство".